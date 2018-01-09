Алесь Кравцевич: 100-летие БНР – самый большой праздник независимой Беларуси 9.01.2018, 23:29

Историк объяснил, почему 100-летие провозглашения БНР – значимая дата для белорусов.

Доктор исторических наук Алесь Кравцевич высказался в студии «Белсата» о значимости столетия провозглашения Белорусской Народной Республики.

«У власти находятся люди, которые не строят белорусское государство. По критериям государства новейшего времени, государство – это реализатор национальных интересов. Если по этому критерию оценивать сегодняшнее белорусское государство, государственную власть, то у нас нет государства. Оно есть формально – это очень важное достижение нашего народа, нашего движения, сотен, тысяч, миллионов белорусов. Осталось лишь небольшое дело – наполнить эту форму белорусским содержанием», – отметил Алесь Кравцевич.

И объяснил, почему 100-летие провозглашения Белорусской народной республики – значимая дата для белорусов:

«Для людей, которые хотят иметь чувство национального достоинства, которые имеют внимание, любовь, уважение к своей истории, это праздник. Столетний юбилей Белорусской народной республики – самый большой праздник независимой Беларуси, счастье, что мы до этого дожили».

Как ранее сообщал Charter97.org, празднование 100-летия провозглашения БНР пройдет в центре Минска.