За переименование Македонии проголосовало более 90% участников референдума 1.10.2018, 7:32

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Премьер-министр страны считает референдум успешным и доказывающим проевропейский курс страны.

По предварительным данным, на референдуме в Македонии больше 90% избирателей проголосовали за изменение названия государства и вступление в НАТО и Евросоюз.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки около 50% протоколов, за смену названия страны проголосовали 90,8% избирателей. Результаты референдума имеют только совещательный статус, а решение о переименовании принимает парламент.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что референдум прошел успешно и доказывает проевропейский курс страны.

Спор относительно названия Македонии продолжался более 25 лет. Греция последовательно блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое в Афинах считали греческим этнонимом.

Однако 12 июня 2018 года было объявлено, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". Греция одобрила этот вариант. Договоренность приветствовали в НАТО и Европейском союзе.

В Скопье состоялись митинги против переименования государства. Президент Македонии отказался подписывать решение правительства страны, но парламенту удалось преодолеть его вето. Явка на референдуме в Македонии по состоянию на 18.30 по местному времени составляла 34,9%.