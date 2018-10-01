закрыть
1 октября 2018, понедельник, 10:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Станислав Драгун: Видел вставших и аплодирующих людей, фото Капского на табло

  • 1.10.2018, 7:42
Станислав Драгун

Хавбек БАТЭ прокомментировал свой гол в ворота минского «Динамо» на 53-й минуте матча.

Хавбек БАТЭ и экс-игрок минского "Динамо" Станислав Драгун отметил, что "желто-синие" заслужили три очка в воскресном "класико" (2:1), сообщает pressball.by:

- Хороший матч. Надеюсь, и болельщикам понравился. К счастью, мы сумели праздновать победу, очень важную со стратегической точки зрения. Увеличили отрыв от ближайших преследователей, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Будем решать задачи по мере поступления. Сейчас — Лига Европы, затем — выездная встреча с "Ислочью". Главное в преддверии еврокубкового сражения с ПАОКом — восстановить силы. А после того, как получили столь хороший эмоциональный заряд, делать это гораздо легче.

Согласен, что стартовые минут 20 нам не удались. Толком не вошли в игру, да и "Динамо" продемонстрировало серьезную заряженность на борьбу. Пропущенный мяч оказался ушатом холодной воды, встряхнул команду. Отступать было некуда. Мы создали немало перспективных подходов — и реализовали два момента.

Мой гол? Вышло очень символично. Видел вставших и аплодировавших людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан.

Ничья нас не устраивала — в столь особенном поединке, первом домашнем после смерти Анатолия Анатольевича, при классной поддержке трибун требовалось брать три очка. Своими упорством, активностью мы такой результат заслужили, — приводит слова Драгуна сайт БАТЭ.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич