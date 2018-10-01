Станислав Драгун: Видел вставших и аплодирующих людей, фото Капского на табло 1.10.2018, 7:42

Станислав Драгун

Хавбек БАТЭ прокомментировал свой гол в ворота минского «Динамо» на 53-й минуте матча.

Хавбек БАТЭ и экс-игрок минского "Динамо" Станислав Драгун отметил, что "желто-синие" заслужили три очка в воскресном "класико" (2:1), сообщает pressball.by:

- Хороший матч. Надеюсь, и болельщикам понравился. К счастью, мы сумели праздновать победу, очень важную со стратегической точки зрения. Увеличили отрыв от ближайших преследователей, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Будем решать задачи по мере поступления. Сейчас — Лига Европы, затем — выездная встреча с "Ислочью". Главное в преддверии еврокубкового сражения с ПАОКом — восстановить силы. А после того, как получили столь хороший эмоциональный заряд, делать это гораздо легче.

Согласен, что стартовые минут 20 нам не удались. Толком не вошли в игру, да и "Динамо" продемонстрировало серьезную заряженность на борьбу. Пропущенный мяч оказался ушатом холодной воды, встряхнул команду. Отступать было некуда. Мы создали немало перспективных подходов — и реализовали два момента.

Мой гол? Вышло очень символично. Видел вставших и аплодировавших людей, фото Анатолича на табло. Не сомневаюсь, именно он и помог. Кто бы из футболистов БАТЭ на 53-й минуте ни ударил, думаю, мяч обязательно залетел бы в ворота минчан.

Ничья нас не устраивала — в столь особенном поединке, первом домашнем после смерти Анатолия Анатольевича, при классной поддержке трибун требовалось брать три очка. Своими упорством, активностью мы такой результат заслужили, — приводит слова Драгуна сайт БАТЭ.