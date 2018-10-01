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В центре Киева ранили полицейского

  • 1.10.2018, 7:47
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Стрелок сбежал.

В Киеве разыскивают неизвестных, которые открыли огонь в столице и ранили в полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook, сообщает liga.net.

Полицейский с ранениями в ногу и плечо доставлен в больницу. Для розыска в столице ввели специальный оперативный план.

Стрельба произошла вчера около 22:00 на улице Лаврской в Печерском районе. По словам полицейских, которые патрулировали город, человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно вел себя и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок сбежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Позже он уточнил, что патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались сбежать.

"При попытке задержания они открыли огонь и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом", - подчеркнул Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

26 августа в центре Киева произошла стрельба. В ресторане между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов.


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