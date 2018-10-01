Что изменилось в Беларуси с 1 октября 3 1.10.2018, 7:56

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Изменения ударили по кошелькам белорусов.

Сайт tut.by составил список октябрьских изменений, которые повлияют на размер наших кошельков.

Беларусбанк начал взимать комиссию за платежи наличными

С 1 октября в кассах Беларусбанка ввели комиссию за прием некоторых платежей наличными.

Комиссия взимается за каждый платеж в кассе банка. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию 2 рубля.

Придется заплатить 1 рубль, к примеру, за оплату в кассе обучения, услуг парковки, интернет-услуг.

Без комиссии по-прежнему можно оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронуло ветеранов Великой Отечественной войны.

Не нужно платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не требуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.

Напомним, крупнейший банк страны ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября 2016 года, а позже это решение и вовсе отменили.

В Минске ввели запрет на ночную торговлю алкоголем

Мингорисполком принял решение ограничить в столице в ночные часы продажу алкогольных напитков. Ограничение будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Продажа крепких алкогольных напитков, а также слабого алкоголя и пива запрещена с 23.00 до 7.00.

Ограничение не будет действовать в кафе и ресторанах при реализации алкоголя в розлив.

Подорожали сигареты

С 1 октября подорожали некоторые марки сигарет. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам. Подорожали сигареты ООО «Табак-инвест». На 5 копеек увеличится цена на некоторые виды сигарет Camel и LD, на 2 копейки — «Форт» и «Форт 7», на 6 копеек — «Форт слим».

Изменилась цена на продукцию ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». На 5 копеек «потяжелела» стоимость нескольких видов сигарет Pall Mall, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. ФЭСТ MS и CREDO MS стоит 97 копеек.

«Беларусьторг» тоже повысил цены на некоторые сигареты. На 5 копеек выросла цена на Winston XS Purple Impulse. Сигареты Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet стоят 2 рубля, Kent Double Mix — 2,8 рубля.

Вырастут штрафы за некоторые налоговые нарушения

В Беларуси вырастут размеры налагаемых штрафов за некоторые нарушения. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Изменения затронут как физлиц, так ИП и юрлиц.

Новшества касаются и административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов.

К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Введут запрет на посещение стадионов

В Беларуси с 29 октября введут новый вид административного взыскания — запрет на посещение стадионов. Так, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений будет применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений.

Подорожала фиксированная связь

Телеком-оператор velcom c 1 октября изменил стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличилась на 5%.