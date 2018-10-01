Начинается суд над командиром Александра Коржича 10 1.10.2018, 8:25

2,099

Бывшего старшего лейтенанта Павла Суковенко судят вместе с прапорщиком Артуром Вирбалом.

1 октября в Минском районном суде начинается процесс по делу Павла Суковенко и Артура Вирбала. Обоих обвиняют в злоупотреблении властью и бездействии. К середине октября 2017 года Суковенко и Вирбал командовали ротой, в которой служил Александр Коржич, сообщает «Радыё Свабода».

Обоих обвиняемых задержали после смерти их подчиненного Коржича, труп которого обнаружен на территории воинской части в Печах 3 октября 2017 года. Прежде и Вирбал, и Суковенко были обвиняемыми в деле о смерти Александра Коржича, однако в апреле 2018 года стало известно, что их дело выделено в отдельное производство.

Павел Суковенко до задержания сотрудниками КГБ исполнял обязанности командира роты, на должность он был назначен весной 2017 года. В конце августа Суковенко допрашивали на процессе Коржича (в качестве свидетеля), там он заявил, что не был готов исполнять обязанности командира.

Артур Вирбал также был допрошен на процессе Коржича как свидетель, он отрицает всякую причастность к смерти бывшего подчиненного.

За преступления, в которых обвиняют Суковенко и Вирбала, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.