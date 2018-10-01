закрыть
1 октября 2018, понедельник, 9:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Питаюсь на $100 в месяц, не вижу смысла тратить больше»

9
  • 1.10.2018, 8:39
  • 3,347
Фото: onliner.by

Холостяк из Минска – о своих расходах на продукты.

Совсем недавно читатели onliner.by обсуждали подсчеты распределенца Андрея. Парень прикинул, что для нормального полноценного питания ему нужно около 400 рублей в месяц. В комментариях мнения разделились. Кто-то считал, что сумма огромна, кто-то, напротив, говорил, что этих денег не хватает. Издание опубликовало мнение одного из своих читателей.

Иван: «Вполне нормально можно пропитаться и на 200 рублей, не вижу смысла тратить больше»

Ивану 26 лет. Он холостяк и живет в Минске. Парень считает абсолютно все свои траты, в том числе на продукты, используя для этого Google Sheets — говорит, что для него это самый удобный вариант ведения бюджета. На питание парень тратит не много. Выручает то, что он умеет неплохо готовить.

— Не люблю проводить много времени за готовкой еды, поэтому блюда в основном простые. Но слова «невкусно», в отличие от «недосолено», слышать не доводилось, — объясняет парень. — В день у меня пять-шесть приемов пищи в зависимости от активности и продолжительности дня. На работу беру три не особо большие ссобойки. Бывает, делаю три разных гарнира с разным мясным сопровождением, но это уникальный случай.

Иван рассказывает про свой рацион. Постоянно в холодильнике у него находятся куриное филе, сердце и желудки, реже — бедро, голень, говяжья печень, и уж совсем редко он покупает тазобедренную часть говядины, готовые куриные котлеты и консервы из рубленого лосося.

— Кроме этого, покупаю макароны, гречку и цельнозерновую овсянку (мой ежедневный завтрак), а также перловку (пару недель назад она заменила рис), — перечисляет молодой человек. — Картошка, чечевица, замороженные овощи — то, что ем не чаще одного раза в неделю. В холодильнике всегда есть молоко и кефир, яйца, периодически покупаю сыр и творог. Из овощей беру пекинскую капусту, кабачок, огурец, красный перец — это составляющие моего салата (ем его без масла и сметаны). Фрукты покупаю разные: влияет сезонность. Самые популярные у меня — это груша, нектарин, банан.

При этом парень вот уже два года не ест батон, а с начала сентября — и черный хлеб. Не чаще раза в месяц он покупает сухари и сушки. Единственное, на что подсел, — это овсяное печенье «Медовое».

— Большое количество специй, кетчупа, соусов и вариаций приготовления куриного филе и отношение к еде как к нужной энергии, а не как к наслаждению позволяет не слишком грустить из-за однотипности, — заключает парень. — Еще могу отметить, что собираюсь включить в рацион рыбу, так как после армии долгое время не мог ее есть, но сейчас вроде отпустило.

Практики еженедельных закупок у Ивана нет. Обычно он просто заходит по дороге в гипермаркет за необходимым, но всегда покупает с небольшим запасом.

— Особенных или секретных мест нет. Мой маршрут домой пролегает через Green, поэтому после работы по необходимости я закупаюсь именно там, — рассказывает парень. — Если дома вдруг не оказывается чего-то, что надо здесь и сейчас, то через дорогу есть «Радзивилловский», чуть дальше — «Соседи», но это крайне редкая ситуация. В Green есть накопительная карточка, всегда изучаю акционные предложения, но если, например, на акции будут макароны не Barilla, такой акцией я не воспользуюсь.

Иван объясняет, что его траты на еду редко когда превышают сумму в 200 рублей, и приводит свои подсчеты: июнь — 190 рублей 16 копеек, июль — 117 рублей 7 копеек, август — 125 рублей 82 копейки. А в сентябре (по состоянию на 26-е число) было потрачено 176 рублей 87 копеек. При этом питание вне дома за этот период обошлось в такие деньги: июнь — 6 рублей 5 копеек, июль — 17 рублей 33 копейки, август — 33 рубля 80 копеек, сентябрь (по состоянию на 26-е число) — 11 рублей 10 копеек.

— Такую вариативность тоже легко объяснить причинами от гостей до ночевки вне дома, а также наличием акций в магазине или поздних закупок, — рассказывает минчанин. — Например, в сентябре 25-го числа я закупился на 52 рублей 49 копеек (смотрите фото чека). Часть продуктов (макароны, каши) еще будут использоваться в следующем месяце, что повлияет на количество потраченных средств в октябре.

— Не могу сказать, что садился и анализировал траты конкретно по окончании месяца или очередной закупки. Скорее прислушивался к организму (именно по этой причине был исключен рис) и здравому смыслу (по этой причине нет колбасы и, скажем, пельменей). Есть продукты, которые я не ем (грибы, баклажаны). Единственный продукт, который я осознанно урезал из-за стоимости, — это говядина, — рассуждает парень.

На продукты Иван тратит примерно 10—20% от своего заработка. По его словам, доходы позволяют тратить на продукты и больше.

— Я могу позволить себе питаться дороже, просто не вижу смысла тратить больше, — заключает он.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич