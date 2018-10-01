«Питаюсь на $100 в месяц, не вижу смысла тратить больше» 9 1.10.2018, 8:39

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Фото: onliner.by

Холостяк из Минска – о своих расходах на продукты.

Совсем недавно читатели onliner.by обсуждали подсчеты распределенца Андрея. Парень прикинул, что для нормального полноценного питания ему нужно около 400 рублей в месяц. В комментариях мнения разделились. Кто-то считал, что сумма огромна, кто-то, напротив, говорил, что этих денег не хватает. Издание опубликовало мнение одного из своих читателей.

Иван: «Вполне нормально можно пропитаться и на 200 рублей, не вижу смысла тратить больше»

Ивану 26 лет. Он холостяк и живет в Минске. Парень считает абсолютно все свои траты, в том числе на продукты, используя для этого Google Sheets — говорит, что для него это самый удобный вариант ведения бюджета. На питание парень тратит не много. Выручает то, что он умеет неплохо готовить.

— Не люблю проводить много времени за готовкой еды, поэтому блюда в основном простые. Но слова «невкусно», в отличие от «недосолено», слышать не доводилось, — объясняет парень. — В день у меня пять-шесть приемов пищи в зависимости от активности и продолжительности дня. На работу беру три не особо большие ссобойки. Бывает, делаю три разных гарнира с разным мясным сопровождением, но это уникальный случай.

Иван рассказывает про свой рацион. Постоянно в холодильнике у него находятся куриное филе, сердце и желудки, реже — бедро, голень, говяжья печень, и уж совсем редко он покупает тазобедренную часть говядины, готовые куриные котлеты и консервы из рубленого лосося.

— Кроме этого, покупаю макароны, гречку и цельнозерновую овсянку (мой ежедневный завтрак), а также перловку (пару недель назад она заменила рис), — перечисляет молодой человек. — Картошка, чечевица, замороженные овощи — то, что ем не чаще одного раза в неделю. В холодильнике всегда есть молоко и кефир, яйца, периодически покупаю сыр и творог. Из овощей беру пекинскую капусту, кабачок, огурец, красный перец — это составляющие моего салата (ем его без масла и сметаны). Фрукты покупаю разные: влияет сезонность. Самые популярные у меня — это груша, нектарин, банан.

При этом парень вот уже два года не ест батон, а с начала сентября — и черный хлеб. Не чаще раза в месяц он покупает сухари и сушки. Единственное, на что подсел, — это овсяное печенье «Медовое».

— Большое количество специй, кетчупа, соусов и вариаций приготовления куриного филе и отношение к еде как к нужной энергии, а не как к наслаждению позволяет не слишком грустить из-за однотипности, — заключает парень. — Еще могу отметить, что собираюсь включить в рацион рыбу, так как после армии долгое время не мог ее есть, но сейчас вроде отпустило.

Практики еженедельных закупок у Ивана нет. Обычно он просто заходит по дороге в гипермаркет за необходимым, но всегда покупает с небольшим запасом.

— Особенных или секретных мест нет. Мой маршрут домой пролегает через Green, поэтому после работы по необходимости я закупаюсь именно там, — рассказывает парень. — Если дома вдруг не оказывается чего-то, что надо здесь и сейчас, то через дорогу есть «Радзивилловский», чуть дальше — «Соседи», но это крайне редкая ситуация. В Green есть накопительная карточка, всегда изучаю акционные предложения, но если, например, на акции будут макароны не Barilla, такой акцией я не воспользуюсь.

Иван объясняет, что его траты на еду редко когда превышают сумму в 200 рублей, и приводит свои подсчеты: июнь — 190 рублей 16 копеек, июль — 117 рублей 7 копеек, август — 125 рублей 82 копейки. А в сентябре (по состоянию на 26-е число) было потрачено 176 рублей 87 копеек. При этом питание вне дома за этот период обошлось в такие деньги: июнь — 6 рублей 5 копеек, июль — 17 рублей 33 копейки, август — 33 рубля 80 копеек, сентябрь (по состоянию на 26-е число) — 11 рублей 10 копеек.

— Такую вариативность тоже легко объяснить причинами от гостей до ночевки вне дома, а также наличием акций в магазине или поздних закупок, — рассказывает минчанин. — Например, в сентябре 25-го числа я закупился на 52 рублей 49 копеек (смотрите фото чека). Часть продуктов (макароны, каши) еще будут использоваться в следующем месяце, что повлияет на количество потраченных средств в октябре.

— Не могу сказать, что садился и анализировал траты конкретно по окончании месяца или очередной закупки. Скорее прислушивался к организму (именно по этой причине был исключен рис) и здравому смыслу (по этой причине нет колбасы и, скажем, пельменей). Есть продукты, которые я не ем (грибы, баклажаны). Единственный продукт, который я осознанно урезал из-за стоимости, — это говядина, — рассуждает парень.

На продукты Иван тратит примерно 10—20% от своего заработка. По его словам, доходы позволяют тратить на продукты и больше.

— Я могу позволить себе питаться дороже, просто не вижу смысла тратить больше, — заключает он.