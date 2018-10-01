Болевые точки Лукашенко 4 1.10.2018, 8:49

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О чем договаривались до Сочи.

Болевые точки белорусско-российских отношений известны и без официальных заявлений: 1) нефть, 2) газ, 3) кредиты, 4) доступ на внутренний рынок РФ, 5) архитектура СГ и ЕАЭС, 6) гуманитарная повестка. В полном объеме они никогда, кроме 1990-х гг., публично не обсуждались, пишет «Белгазета».

О чем разговаривали должностные лица РБ и РФ до саммита? Не секрет, что интенсивные переговоры на уровне вице-премьеров и профильных министерств велись на протяжении первой и второй декад сентября, а перед этим - еще добрую половину августа.

Отметим факт личного знакомства двух глав правительств: новый премьер РБ Сергей Румас и старый-новый премьер РФ Дмитрий Медведев еще 14 сентября обсудили в телефонном разговоре повестку предстоящего саммита в Сочи.

Характерно, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, при этом Румас поздравил Медведева с днем рождения, пожелав ему «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов».

21 сентября Медведев удостоверил готовность работать с Румасом и его командой: «Это сложная, ответственная работа. Российская сторона, правительство РФ и я готовы работать с белорусским правительством и с вами. Желаем вам в этом успехов».

Не менее интересной представляется состоявшаяся 14 сентября беседа координаторов интеграционного сотрудничества в двух странах - Силуанова и Петришенко. Однако о чем именно говорили вице-премьеры, не сообщается.

Очень интересно подошли к сочинскому саммиту кураторы братских АПК. Вице-премьер Михаил Русый, в частности, 20 сентября в эфире БТ заявил, что балансы взаимных поставок продовольствия в 2019г. согласованы и могут быть подписаны 12 октября: «Обычно балансы мы подписывали в первом квартале года, который наступает. Мы готовы подписать балансы 12 октября на Форуме регионов в Могилеве в присутствии правителей».

Зачем же правители для подписания баланса поставок продовольствия? Да и куда спешить? Может, лучше сперва закончить уборку урожая? Впрочем, Русый довольно браво отрапортовал о росте еще не подписанных балансов на «102% к тому, что было у нас на 2018г., по мясу - 107%, а может быть, и больше» и зачем-то добавил: «Главное, чтобы была какая-то обязательность с обеих сторон по исполнению этих балансов. То есть в принципе решения найдены. Главное, сейчас поставить их в нужное русло».

Минсельхоз РФ вроде бы не против. Однако в сообщении по итогам встречи министров сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и его коллеги из РБ Леонида Зайца от 19 сентября, кроме вопроса снятия ограничений на белорусские поставки, затронута и другая сторона еще не подписанных продбалансов: «Минсельхоз России ожидает встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Беларусь. В частности, по снятию ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации РФ по африканской чуме свиней». В общем, Москва рассчитывает расширить перечень российской сельхозпродукции, поставляемой в Беларусь. Вероятно, россияне хотят получить хоть что-то в обмен на рекордную белорусскую долю 84% в российском молочном импорте.

Еще одна встреча: как сообщает NefteGaz.Ru, 17 сентября глава Росатома Алексей Лихачев пообщался с Сергеем Румасом, подтвердив планы по вводу в эксплуатацию 1-го блока БелАЭС до конца 2019г.

По словам Лихачева, при строительстве этого объекта «Росатом устанавливает целый ряд мировых рекордов с точки зрения сроков, качества, вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу. Станция является флагманским проектом N1 с точки зрения уделяемого внимания руководством корпорации, руководством страны этому объекту».

Проблемы белорусской стороны, по-видимому, прямо озвученные Румасом, известны: рассчитывали на рынок стран Балтии, но те воротят нос; утвержденные Совмином РБ в августе меры по росту потребления электроэнергии до 2025г. дают немного - около 1,65 млрд. кВт/ч в год, в то время как АЭС намерена ежегодно производить 18 млрд. кВт/ч. Напомним: атомная эпопея начиналась в 2012-13гг. министерскими уверениями, что теперь-то электроэнергия для граждан подешевеет, а завершается в 2018г. такими же министерскими уверениями, что теперь-то электроэнергия для граждан подорожает.