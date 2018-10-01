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Под Минском милиция «с веточками в волосах» напала на молодежную вечеринку

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  • 1.10.2018, 8:54
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Фото: Facebook / Петр Маркелов

Для задержания 27 участников вечеринки были задействованы 25 сотрудников милиции.

30 сентября около 3 часов ночи сотрудники милиции задержали всех участников вечеринки в годовщину движения Legalize Belarus. Об этом «Радыё Свабода» сообщил Петр Маркелов.

По его словам, вечеринка проходила в «закрытом бункере под Минском», который нашли и убрали участники кампании.

«Вломились около 3 часов ночи, всех лицом в пол, обыскивали с собаками, наверное вещества искали. Задерживал СОБР в камуфляже (с веточками в волосах!) С оружием», — рассказал Маркелов. Он также сообщил, что для задержания 27 участников вечеринки были задействованы 25 сотрудников милиции и специального отряда быстрого реагирования. Маркелов также отметил, что во время задержания силовики били некоторых участников вечеринки и вели оперативную видеосъемку.

Позже Петр Маркелов на своей странице в Facebook уточнил, что около 7.40 всех задержанных отпустили. На пятерых участников вечеринки были составлены протоколы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.


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