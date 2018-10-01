Слава Рабинович: Империей Россия быть не может, она развалилась 1.10.2018, 8:57

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Слава Рабинович

Путин демонтировал свое государство.

Об этой в "Фейсбуке" написал российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- На эти НЕвыборы не пускают никого, кто не "в обойме". Путин и его ОПГ не пускают никого. И это очень плохо. Потому что это очень плохо закончится. Ведь все, кто не "в обойме" путинизма, все они не могут участвовать в политической жизни – ни сами кандидаты, ни их избиратели. Для них остается только одно: улица. При определенных условиях – улица и столбы. Это – классика, так было всегда. Так будет и теперь. Когда-то. Но между "сейчас" и "когда-то" качнется так, что мало не покажется.

Ведь Партия Жуликов и Воров во главе с госпреступниками Путиным и Медведевым разучилась выигрывать даже договорные матчи – договорные матчи с этими мурзилками из КПРФ и ЛДПР. Народный взрыв, который мы сейчас видим для Партии Жуликов и Воров в замедленной съемке, выносит на поверхность всю случайную тухлятину из булькающих и хлюпающих вонючих недр КПРФ и ЛДПР, и это… что это означает?

Когда дело качнется в сторону мерзавцев из КПРФ и бандитов из ЛДПР, то еще неизвестно, кому повезет: живым или мертвым.

Я надеюсь, что эта трагикомедия под названием "путинская рассея" теперь быстро распадется на куски, и затем все будет так, как в нормальных восточно-европейских странах. Сначала, возможно, через большую кровь. К которой ведут Путин и его ОПГ.

Хочу ли я этого распада? Хотите ли вы?

Это не зависит от вас или меня. Такая страна, как Россия, может нормально жить только в качестве федерации, как США. Больше никак. Но Путин разрушил зарождавшийся федерализм. По сути, он демонтировал все государство. Империей Россия быть не может, она развалилась, продолжает и продолжит разваливаться. И в этом виноваты Путин и его ОПГ, а не вы, я, или такие, как мы. Если России не суждено быть федерацией, то она развалится, и только после этого ее куски, возможно, будут нормально жить. И то не все из них.