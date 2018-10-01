закрыть
1 октября 2018, понедельник, 9:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завоевали третий Кубок Беларуси подряд

  • 1.10.2018, 8:59
Фото: bc-tsmoki.by

В финале минчанки одержали уверенную победу над гродненской «Олимпией».

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завоевали третий Кубок Беларуси подряд. 30 сентября в финальном матче на площадке РГУОРа «Цмокі» одержали уверенную победу над гродненской «Олимпией» — 74:56, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Ленка Бартакова (12 очков + 3 подбора + 3 ассиста) была признана лучшей в команде «драконов». А самым ценным игроком турнира стала центровая минчанок Виктория Гаспер, в финальной встрече заработавшая 22 очка + 9 подборов + 4 ассиста.

Андрей Вавлев (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Выиграли, и я удовлетворен таким результатом. Что касается содержания игры, то где-то доволен, где-то нет. Мы показали игру исходя из того, что у нас есть сегодня. На Еврокубке, конечно, все будет по-другому.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич