Вопрос о переименовании Македонии решит парламент страны 1.10.2018, 9:08

Премьер-министр Македонии Зоран Заев

Фото: Getty Images/AFP

Референдум носил совещательный характер.

Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны. Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев информагентству AFP в воскресенье, 30 сентября. Он назвал «успешным» прошедший ранее в тот же день референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония, сообщает Deutsche Welle.

На участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК страны, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2% участников поддержали идею переименования, 5,86% высказались против. Однако для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Вне зависимости от результатов голосования, его итоги носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента.

Еврокомиссар призвал уважать результаты референдума

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума «существенной поддержкой Преспанского соглашения» с Грецией. В своем микроблоге в Twitter Хан призвал «всех политических лидеров уважать решение» проголосовавших и «продвигать его с максимально возможной ответственностью» «в интересах страны».

Referendum in 🇲🇰: I congratulate those citizens who voted in today's consultative referendum and made use of their democratic freedoms. With the very significant "yes" vote, there is broad support support to the #Prespa Agreement + to the country's #Euroatlantic path. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 30 сентября 2018 г.

В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как «противоречивые». При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства, которое призвало стороны к «здравомыслию», чтобы «сохранить динамику соглашения».

Спор начался в 1991 году

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание «Бывшая югославская республика Македония», а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.