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СМИ: Российские С-300 испарятся под ударами ВВС Израиля

  • 1.10.2018, 9:26
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ЦАХАЛ обладает достаточным опытом противодействия этим ЗРК.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 не станут непреодолимой преградой для ВВС Израиля при проведении операций против террористических объектов в Сирии. Многофункциональные истребители пятого поколения F-35I Adir при необходимости уничтожат ЗРК С-300, заявляет автор издания «Драйв» (перевод – inosmi.ru).

В статье подчеркивается, что Израиль обладает достаточным опытом противодействия С-300, так как на протяжении многих лет пилоты ВВС Израиля проводили в Греции и США учения, где отрабатывались меры по противодействию этой системе ПВО. «Эти С-300 испарятся», — так описывает автор статьи то, что может произойти с ЗРК в случае атаки ВВС Израиля.


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