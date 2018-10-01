Как Белстат предвыборную программу Лукашенко «завалил» 1.10.2018, 9:57

Цифра, которая лучше любых слов.

Что-то штормит нашу тихую гавань. Причем штормит не по-детски. Так, что даже официальная статистика не помогает нашим шаманам заговорить стихию, пишет «Солидарность».

Вот и теперь Белстат выдал новый отчет об уволенных и принятых на работу в августе. Согласно данным, за прошедший месяц организации избавились от 92,9 тысячи (!) человек. Не помогла даже бурная деятельность по созданию рабочих мест, о которой толкуют чиновники: трудоустроили предприятия в прошлом месяце на 10,2 тысячи человек меньше, чем уволили.

И можно было бы все списать на неудачное стечение обстоятельств в конкретно взятом месяце, если бы подобная история не повторялась с завидной регулярностью. Но и это не самое удивительное. Оказывается, «сохранение рабочих мест» было «стратегической целью», которую Александр Лукашенко ставил себе на нынешний президентский срок!

Вот, что сказано в программе «кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко» за 2015 год:

«Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом – этот принцип изначально был положен в фундамент белорусской экономической модели. Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря на любой кризис, – всегда было главным смыслом нашей политики. Так будет и впредь. Какие бы кризисы ни подстерегали мировую экономику или наших соседей, в Беларуси каждый желающий всегда будет иметь возможность трудиться и заработать.

Недоброжелатели предрекали нам обвал, крах и хаос. Но мы сохранили предприятия, коллективы, рабочие места. Действуют все социальные программы.

Перед собой мы ставим три стратегические цели: ЗАНЯТОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ».

Вот так, ни много ни мало. А теперь давайте посмотрим на сухие цифры, чтобы оценить, как выполняется по крайней мере одна «стратегическая цель».

Год 2015 2016 2017 Принято на работу (тыс. человек) 698,7 611,4 653,2 Уволено (тыс. человек) 780,0 719,5 694,3 Итог -81,3 -108,1 -41,1 Данные приведены без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности. Источник: Белстат

То есть, за три года с момента данного президентом обещания оставались без рабочих мест 230,5 тысяч человек. И это та цифра, которая лучше любых слов.