Британия вступает в битву за Арктику 1.10.2018, 9:53

Лондон будет следить за российскими субмаринами в Норвегии.

Лондон в 2019 году намерен направить в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев. 10 лет британцы будут нести службу в Арктике с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военными. Такие меры Британия принимает в ответ на усиливающееся российское военное присутствие в Арктическом регионе, заявил глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон в интервью газете Sunday Telegraph, сообщает ng.ru.

«Мы видим, что активность российских подводных лодок очень близка к тому уровню, который наблюдался во времена холодной войны, и будет правильно, если мы начнем реагировать на это. 10 лет назад многие люди полагали, что эра активности субмарин на Крайнем Cевере, в Северной Атлантике и те угрозы, которые они создавали, исчезли вместе с падением Берлинской стены.

Эта угроза в действительности вернулась на первый план», – пояснил Уильямсон, подчеркивая, что Великобритания должна демонстрировать свое присутствие в этом регионе и защищать свои интересы в ситуации, когда Россия вновь открывает базы советской эпохи, а ее подводные лодки все активнее ходят в водах Арктики. В ноябре Британия направит в Норвегию 3 тыс. военнослужащих на силовые тренировки НАТО с участием 40-тысячного контингента. Они станут крупнейшими в своем роде после окончания холодной войны.

Новая британская арктическая стратегия, которую Уильямсон намерен представить на открывшейся накануне партийной конференции консерваторов, включает в себя отслеживание движения российских подводных лодок при помощи патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, а также движение британских субмарин под шельфовыми ледниками. «Если мы хотим защитить наши интересы в том месте, которое фактически является нашим задним двором, то именно это нам и необходимо предпринимать», – цитирует Sunday Telegraph главу британского Минобороны. По данным издания, военный контингент Соединенного Королевства из числа морских пехотинцев и спецназовцев будет дислоцироваться на севере Норвегии в течение следующих 10 лет. В их распоряжение предоставят бронетранспортеры «Викинг» (BvS 10).

Уильямсон – не единственный в Соединенном Королевстве, кого беспокоит военное присутствие России в Арктике. В январе 2018 года на заседании комитета по обороне в Палате общин консерватор Джеймс Грей заявил, что Россия «потратила миллиарды фунтов» на строительство восьми новых военных станций вдоль Арктического побережья, что представляет угрозу для Лондона. Для защиты Великобритании от внешних угроз и для «защиты нашей нации» Грей призвал увеличить военный бюджет до 3% ВВП. Для сравнения, в 2016 году оборонные расходы Британии составляли лишь 1,9% ВВП.

В апреле 2018 года департамент полярных регионов британского МИДа опубликовал доклад, в котором Соединенное Королевство заявило о своих далеко идущих планах в полярном регионе. Их конечная цель – занять лидирующие позиции в Арктике среди неарктических стран.

При этом британские интересы в Арктическом регионе авторы доклада связывают с научной деятельностью, защитой экологии, будущими торговыми морскими путями и развитием энергетической инфраструктуры.

В августе российская угроза вновь прошла красной нитью в докладе подкомитета по обороне парламента «По тонкому льду: оборона Соединенного Королевства в Арктике». В нем британские депутаты обратили внимание на возрастающее российское присутствие в Арктике и выразили опасения, что это позволит России вернуть ее «великодержавное соперничество». Свое беспокойство они связывают со строительством и реактивацией баз на Арктическом побережье России, укреплением подразделений, подготовленных для проведения операций в регионе. Деятельность России в Арктике «совершенно непропорциональна» требованиям обороны, уверены авторы доклада. Они назвали ее примером «агрессивного и ревизионистского поведения». Отмечая отсутствие какой бы то ни было серьезной реакции на это со стороны Великобритании, парламентарии призвали правительство «восстановить свое оборонное лидерство в регионе», в том числе в рамках НАТО.

В марте 2018 года Британия совместно с США, Канадой и Норвегией провела арктические военные маневры ICEX-2018, которые начиная с 2007-го организуются регулярно, каждые два года. Главным элементом учений этого года стало всплытие трех атомных подводных лодок через ледовый покров моря Бофорта.