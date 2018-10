Аркадий Бабченко: А вот теперь держитесь за поручни 1.10.2018, 9:59

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Журналист рассказал неизвестные факты о «покушении» на себя.

Об этом известный журналист Аркадий Бабченко написал в «Фейсбуке»:

- Ну, вот и все. Эта эпопея закончена. Борис Герман признал свою вину, пошел на сделку со следствием и получил свой срок. Сегодня истекает и наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка поставлена. Теперь можно говорить.

СБУ может оперировать лишь тем, что находится в рамках этого конкретного дела. Я такими ограничениями на связан и могу рассказать то, что стало известно мне в результате моих действий.

Я не имею доступа к материалам следствия, я в этом деле прохожу в статусе свидетеля, поэтому я не знаю, что говорил Герман на суде, какую информацию дал следствию, с кем он сотрудничал, почему суд закрытый, как шло расследование — это все не ко мне вопросы. Также я не знаю и условий сделки. Мне это даже не интересно. СБУ говорит, что оно представит доказательства — ок, надеюсь, что так и будет.

Мне гораздо более важным кажется не доказательства виновности конкретного Бориса Германа, в конце концов он лишь — небольшая сошка, сегодня Герман, завтра Пупкин, здесь таких можно купить на сто рублей пучок, к сожалению — мне куда более важным кажется та точка, из которой растут корни.

Мой интерес начинается там, где заканчивается интерес СБУ — на границе с Россией.

Кто, что, откуда, почему.

Итак. По пунктам. С самого начала и до сегодняшнего дня.

Хотели причастности России?

Наслаждайтесь.

Сначала уже известные факты.

Итак.

1. В ориентировке на мое убийство находятся: мои паспортные данные, адрес, паспортные данные моей жены, адрес ее прописки — у нас разные адреса прописки — фотографии моего дома, фотографии дома жены, моя фотография из паспортного стола, которая есть ТОЛЬКО у меня в паспорте и в паспортном столе, ВСЕ ЧЕТЫРЕ фотографии моей жены из паспортного стола — одна для внутреннего паспорта, три из загранпаспорта — есть ТОЛЬКО у нее в паспорте и в паспортном столе.

Можно допустить, что эту информацию добыло СБУ, подкупив паспортистку в ОВД Северное Бутово? Теоретически, можно. Логичнее ли предположить, что спецслужбы России просто не стали особо напрягаться, и банально затребовали данные на меня из ОВД Северное Бутово? Гораздо логичнее.

2. Незадолго в Москве к моей жене приходил участковый и интересовался по поводу ее Фейсбука. Уточнял, ее ли это аккаунт. Эта же информация об аккаунте моей жены появляется потом и в ориентировке на нее. Еще раз — в Москве к моей жене приходил участковый уточнять ее аккаунт в Фейсбуке за несколько месяцев до покушения.

3. В ориентировке указаны номера частей, в которых я служил в армии, с точными датами службы именно в этих частях. Эти данные могли быть взяты только в военкомате. Что такое 70 БХВТ — я не знал до сих пор. Это наименование я не мог употребить никогда, я его до этого никогда раньше не слышал. Потому что когда я служил в в/ч 22033, она называлась 166-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада. А БХВТ — это База Хранения Вооружения и Техники. Такой она стала после моего дембеля — бригаду законсервировали и превратили в базу хранения, Мигалово, Тверь. Именно под этим наименованием она и проходит сейчас в министерстве обороны.

Такой же косяк и с в/ч «Москва-400». Москва-400 — это общее название военно-полевой почты для частей, находящихся в зоне ведения боевых действий. Это не название части, это полевая почта.

Можно ли предположить, что оперативный сотрудник СБУ месяцами сидел вычитывал мои статьи, мою биографию, мои книги, мои посты в Фейсбуке, а, главное, еще в Живом Журнале, потому что о своей службе и войне в Чечне я писал в основном там, натыкался на номера частей, затем искал названия бригад и полков, скрывающихся за этими частями, и, потратив месяцы на кропотливый сбор этой совершенно не нужной для инсценировки информации, внес ее в ориентировку? Теоретически, можно. Проще ли сделать вывод, что в России спецслужбами банально были разосланы запросы в ОВД, ОВИР, Следственный комитет и военкомат, и пришедшая оттуда информация была не разбирающимся в нюансах каким-нибудь лейтехой ФСБ тупо скомпилирована — с повторами и косяками? По-моему, однозначно.

4. Указана дата и номер статьи Уголовного кодекса, по которому в отношении меня проводилась проверка. Я об этом писал, это открытая информация. Но вот о чем я не писал никогда и нигде — указан финал этой проверки: «в возбуждении уголовного дела отказано, материал проверки прекращен за отсутствием состава преступления». Это могло придти только из следственного комитета, потому что об этом кроме них не знал ВООБЩЕ БОЛЬШЕ НИКТО — даже я, мне об этом не сообщали и я до сих пор был не в курсе, чем же закончилась эта история.

Можно ли предположить, что СБУ направило запрос в Следственный Комитет России? Думаю, нет. Этого нельзя даже предположить.

5. На встрече Алексею Цимбалюку (исполнитель) Борис Герман (организатор) говорит, что адреса моего проживания в Украине он не знает. Мой киевский адрес и мои контакты исполнитель должен установить сам.

Можно ли предположить, что СБУ закручивает такую конспирологию, что своему же собственному агенту не дает адреса главного действующего лица инсценировки — чтобы потом эти нюансы озвучить лишь через месяц и все равно акцента на них не сделать? Предположить можно что угодно. Хоть марсиан. Но реальность такова, что у ФСБ просто не было этих данных.

5. На суде Герман, помимо всего прочего, говорит три важнейшие вещи. Увлекшись хайпом со списком, на них никто не обратил внимания, а это — важнейшие вещи.

Первое — названа фамилия некоего Вячеслава Пивоварника.

Второе — названо место его нынешнего проживания — Россия. Последнее место жительства — Санкт-Петербург.

Третье — использована фраза «частный фонд президента РФ Владимира Путина» который «отвечает за Украину и теракты».

Запомните эти фразы.

6. В прослушках Герман называет меня не иначе, как Глист. Глист Глистович. Эта информация, озвученная на брифинге СБУ, вызвала поток веселья. Смешно, не спорю. Если бы не одно «но».

В июне 2014 года в Москве у здания РБК проходит пикет «НОДа» под девизом

«Расскажем правду о Юго-Востоке Украины». НОД — Национально-Освободительное движение — это такая подментованная контора, основал которую депутат Федоров, которая борется с проклятыми США, либералами, предателями и прочее.

В том числе и со мной.

На пикете звучат лозунги: «Аркадий Бабченко — пятая колонна!» «Бабченко — хам, умойся ложью сам!»

И, самое главное: «Бабченко, либеральный журналист хуже, чем в желудке глист»

Именно под этой кличкой я и проходил потом у всех провластных «патриотических» структур.

Больше этот их оперативный псевдоним нигде не прижился и в интернете не использовался.

Глист Глистович — просто Аркадий Аркадьевич.

Можно ли предположить, что из десятков тысяч слов русского языка Герман через четыре года совершенно случайно выбирает ровно то же самое слово, каким меня обозначают в своих разговорах подментованные патриотические структуры, и которого нет в общем употреблении? Нет.

Можно ли предположить, что при передаче Герману информации обо мне просто употребляли тот же самый псевдоним, каким обозначают национал-предателя Бабченко фсбшники? Да.

7. Двадцать шестого мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов по футболу. Двадцать шестое мая — вообще какая-то сакральная дата в этом деле. За пару недель до финала британская «The Sun», сославшись на некие свои «данные наблюдателей в Украине», сообщает о том, что ИГИЛ готовит в Киеве теракты к финалу ЛЧ. Эту тему массово начинают раскручивать российские СМИ.

ИГИЛ. В Киеве.

Этот вброс был массовым и вышел в топы новостей.

Я подозреваю, что этим терактом должен был стать я.

Алексей Цимбалюк запросил на исполнение заказа три недели, но затем его стали подгонять, стали на него давить, просить ускорится — и все это подпадало как раз к этой дате.

Моя инсценировка была назначена именно на это время, но из-за юридических тонкостей — санкции прокуратуры, суда, координация многих задействованных служб — она была перенесена на двадцать девятое.

Никаких терактов, естественно, так и не случилось.

А вот теперь держитесь за поручни.

ЛИТВА

8. Я, гражданин Российской Федерации (фамилия имя отчество), получивший политическое убежище в Великобритании, постоянно проживающий на территории Великобритании, заявляю о планировавшемся в отношении меня насильственном преступлении, а именно о моей физической ликвидации.

Я являюсь постоянным участником Форума Свободной России. Именно во время моего визита в Вильнюс и была запланирована моя ликвидация согласно поступившей информации.

Однако, (число, год), находясь в Лондоне, мне поступила информация от моего знакомого, что на меня сделан заказ. Знакомый так же, как и я, проживает на статусе политического беженца. (Число, год) он находился с деловым визитом в Вильнюсе, где встречался с гражданином Украины Д. который временно проживает в Вильнюсе.

На этой встрече Д. рассказал, что на него вышли некие посредники из Украины и предложили ему 3.500 долларов США за мою ликвидацию. Звонок к Д. поступил (число, год), и так же ему сообщили, что я буду в Вильнюсе (число, год), о чем мог знать только очень ограниченный круг лиц на тот момент. Гражданин Д. от заказа отказался, но побоялся сразу обратиться в полицию, а предпочел рассказать моему знакомому, чтобы тот передал мне.

Я сделал официальное заявление в полицию Великобритании, доложил ситуацию в МИ-5, так же соответствующие заявления сделал мой знакомый. Сразу же была начата оперативная работа, спецслужбы Ее Величества связались и установили взаимодействие со спецслужбами Литовской республики. (Число, год) утром я прилетел в Вильнюс, и был встречен представителями литовских спецслужб сразу по выходу из самолета, после чего дал им все необходимые показания и объяснения. Вечером литовские спецслужбы задержали и допросили гражданина Д., после чего отпустили. О том, что показал Д. на допросе, мне ничего не известно.

Таким образом, как казалось, моя безопасность была обеспечена в какой-то степени, но в последствии произошло событие с моим коллегой Аркадием Бабченко.

В связи с данными обстоятельствами ситуация действительно выглядит так, что проводится деятельность, направленная на ликвидацию деятелей Российской политической оппозиции в эмиграции. Понятно, что все это заказывается из Москвы, однако, как видно, координация ведется из Украины и делается все руками украинцев. Мы видим сейчас два примера, когда украинцы проявили порядочность и сдали заказчиков в правоохранительные органы.

Тем не менее, прошу возбудить уголовное производство с целью пресечения деятельности российской террористической ячейки в Украине.

Готов оказать всемерное содействие и предоставить любую доступную мне информацию.

Это письмо прислал мне мой друг, беженец, политический эмигрант, активный участник оппозиционного движения, живущий за границей. Гражданину Украины Д. поступил заказ на его убийство, когда он должен был приехать в Вильнюс. Двадцать шестого мая. Заказ поступил тремя неделями раньше. То есть примерно в то же время, что и заказ Цимбалюку на меня. Заявление в Ми-5 мой знакомый подал ДО ТОГО, как стало известно о моей инсценировке. То есть знать о ней он не мог никак, и, соответсвенно, никак не мог предположительно использовать эту тему для своего предполагаемого пиара. Называть свою фамилию он не хочет до сих пор. Но это известный человек. Это дело расследует сейчас МИ-5.

Клоунада, говорите?

МИ-5 — тоже клоунада?

Можно ли допустить, что это совпадение? Да, можно. Даже, скорее всего, так и есть. Спланировать такие сложнокоординируемые преступления на одну и ту же дату можно, но реализовать их уже сложно. Но факт остается фактом — два международных террористических акта готовились в одном и том же временнОм промежутке — плюс минус неделя.

Еще раз — Россия готовила два акта международного терроризма в двух разных суверенных странах в одно и то же время.

Пока два. Если бы не еще одно лицо.

ПИВОВАРНИК

Итак, Вячеслав Пивоварник. Фигура, участие которой в этом деле мне представляется наиболее важным. Не сам он, а именно его участие, как первого связующего звена с той стороны границы.

Это имя озвучил на суде Борис Герман: «Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле — Пивоварник» До этого о таком человеке никто не слышал.

Герман говорит, что Пивоварник живет в Москве, но последняя информация говорит о другом городе его проживания — Санкт-Петербург. Больше всего следов он оставил именно там.

The Bell нашел этого человека в сети: «Также был гендиректором украинского ООО «Рускон-Украина». Владельцем ООО значится иностранная компания «Енервi трейд сервiсиз ЛТД». В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман. «Рускон-Украина» — СП с российским оператором контейнерных перевозок «Рускон», говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты «s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua». Владелец российского «Рускона» — бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider — «близким другом» экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина. Днем 1 июня новость 2012 года об украинском СП на сайте «Рускона» исчезла, но ознакомиться с ней можно в кэше Google. По словам представителя российского «Рускона», компания в 2012-2013 годах вела переговоры о создании СП в Украине»

До переезда в Россию Пивоварник проживал в Киеве, сам родом из города Чоп Ужгородской области.

Впервые Вячеслав Пивоварник засветился на телеканале АТР за десять месяцев до заказа на меня и примерно за полгода до того, как я вообще устроился на АТР. Прочесывал сайт телеканала. Зачем человеку из Санкт-Петербурга, занимающемуся контейнерными перевозками, проявлять интерес к сайту крымско-татарского телеканала в Киеве? Каким боком это входит в сферу его интересов?

Ответ только один — собирал информацию, скорее всего либо по уже выбранной жертве, либо выбирал жертву.

Первоначально жертвой, очевидно, должен был быть не я. Банально потому, что до моего прихода на АТР оставалось еще полгода. И собирать информацию на меня он там не мог в принципе.

Значит, на кого-то другого.

Я думаю, что первой жертвой был намечен Айдер Муждабаев.

Очень схожие критерии — журналист из Москвы, по их представлениям предатель, пишет очень жесткие непримиримые статьи, крымский татарин, что внесет еще и национальное напряжение. То есть очень резонансный вариант. Идеальный кандидат.

Однако, про причинам, которые я укажу ниже, выбор потом был изменен.

9. Четвертого июня, в тот самый момент, когда я был у следователя и давал свидетельские показания, мне приходит сообщение от коллеги с телеканала АТР:

Коллега: «Привет. Я увидела у тебя на странице инфу о Пивоварнике, представляешь, я его знаю заочно. Он меня с др поздравляет каждый год, рассказывает о своих связях здесь в Киеве, просил встретиться познакомиться. Сейчас в Санкт-Петербурге находится. Кто знает, для чего писал мне, я то постила что я на АТР работаю. Агенты РФ, аж страшно»

Arkady Babchenko, [4 июня 2018 г., 17:12:02]:

«Опа…. А давно он на тебя вышел?»

Коллега: «год как. Ни с того ни с сего с др поздравил. я его не знала вообще»

Пытаясь зайти на АТР, Пивоварник хотел познакомиться с сотрудницей канала. Начал ей писать. И в переписке, потеряв бдительность, в запале безалаберности наговорил много интересного.

Например, как организовывал «вип проезд одному олигарху там» на все том же финале Лиги Чемпионов в Киев — двадцать шестого мая.

10. Пивоварник: «Как там в Киеве? Перекрыто все?»

Коллега: «Реально все перекрыто. Ограничивают доступ на авто»

Пивоварник: «Да, это факт. Я вот вип проезд организовывал одному олигарху там»

Коллега: «А сам чего не приехал?»

Пивоварник: «Во-первых, не фанат. Во-вторых, очень много дел»

Коллега: «А какие возможности у тебя из Санкт-Петербурга аж в Киеве организовывать доступ?»

Пивоварник: « ))) Возможностей много ) Я ж семнадцать лет жил в Киеве. И со многими силовиками и тд близко. Вот и есть многое»

Из переписки непонятно, идет ли речь о том, привозил ли он в Киев российского олигарха или устраивал тут вип-пропуск местному, и олигарха ли привозил, или кого-то с той стороны границы с другими целями — скажем, с деньгами для партии «Розумная сила», которую Герман упоминает в своих показаниях как агента влияния России здесь — но о возможностях и связях заявляет отчетливо. Запомните и этот момент.

И опять двадцать шестое мая.

День икс.

День неудавшихся терактов ИГИЛ *, день неудавшегося покушения на известного активиста в Вильнюсе, день неудавшегося покушения на меня.

Вот что Пивоварник пишет поздним утром этого дня.

11. Пивоварник: «Приветы. Я в офисе уже давно»

Коллега: «А ты уже, вероятно, видел сны»

Пивоварник: «Таки да. Убивал людей ночью. Капец»

Коллега: «За что??»

Пивоварник: «Ну, такие сны. У меня в целом все норм. А вообще, морально устал».

Коллега: «Сигналы через сны приходят»

Пивоварник: «Таки да. Мне вообще сказали, что к богатству»

Коллега: «Убивать во сне?»

Пивоварник: Ага.

Резюмируем. Человек из Санкт-Петербурга вдруг ни с того ни с сего проявляет интерес к телеканалу АТР, перед Лигой Чемпионов организует бездосмотровые проезды по Киеву, в ночь перед Лигой Чемпионов — и моим убийством — пишет, что ему снятся сны, как он убивает людей, что это его морально вымотало и что это к богатству.

Напомню, что по информации Цимбалюка, Пивоварнику за мою ликвидацию заплатили сто тысяч долларов.

Теперь держитесь за поручни 2

12. Четвертого июня, когда коллега отправила мне это сообщение о Пивоварнике во время дачи моих показаний, я спросил разрешения на то, чтобы озвучить эту информацию следствию, как, на мой взгляд, имеющую значение для расследования.

Бабченко: «Я сейчас у следователя. Давай я ему сообщу?»

Коллега: «Ок. Чуть позже скрины отправлю»

Это было в семнадцать часов четырнадцать минут. Я их свел со следователем, они созвонились, следователь съездил на АТР и снял показания.

Через три часа, в двадцать ноль две, мене приходит сообщение

13. Коллега: «Он написал, что переживает и хочет увидеться»

Я: «Сейчас?»

Коллега: «После работы»

Я: «Ты дома»?

Коллега: «На работе»

Я: «Сиди пока там»

Коллега: «Я боюсь»

Я: «Правильно боишься. Никуда не выходи»

Я не знаю, где именно нас слушали и кого именно из нас слушали — меня или коллегу. Переписывались мы в Телеграмм, потом ей позвонил следователь на телефон, потом она в панике позвонила на телефон мне. Возможно, в незашифрованных разговорах и произошла утечка.

Но, так или иначе, Пивоварник, поняв, что наболтал лишнего и что эта информация уходит к следствию, начал нервничать и совершил еще одну ошибку — позвонил и предложил встретиться. Срочно. После работы. Когда уже темно.

Герман к этому моменту под стражей. Цимаблюк на стороне следствия. Пивоварник в Питере.

Из этого можно сделать только один вывод — в Киеве есть еще как минимум один человек, подконтрольный Пивоварнику и готовый действовать по его приказу, причем действовать оперативно, в течение двух-трех часов. Возможно, это та же группа, что должна была действовать в Литве. Возможно, другая. Возможно, литовская группа с Пивоварником вообще не связана и контролируется другими людьми из России. Но, как минимум один человек как минимум у одного Пивоварника в Киеве еще есть. Доказано.

Зачем этот человек хотел встретиться с потенциальным свидетелем, от которого стала уходить информация следствию — можете предполагать сами.

Лично я думаю, что в этот день было предотвращено еще одно убийство.

После этого Вячеслав Пивоварник, поняв, что момент уже упущен и информация все равно уже ушла, удалил все свои аккаунты в соцсетях, залег на дно и на связь больше не выходил.

Тут мы подходим к конечному звену этой цепи. Помните, я просил вас запомнить цепочку «Пивоварник — Санкт-Петербург — частный фонд Путина, который отвечает за Украину и теракты»? Человек, знакомый с ситуацией в России, может, продолжив ее, сам назвать конечную фамилию.

Догадались уже?

Ну, подумайте.

Санкт-Петербург, фонд, теракты…

Правильно.

Повар Путина.

Евгений Пригожин.

ПРИГОЖИН

Кто такой Евгений Пригожин, объяснять не надо. Повар Путина, человек, который стоит за ольгинской ботофермой, впоследствии разрозшейся до холдинга массовой пропаганды «ФАН» и ЧВК Вагнера. Если слухи о том, что Путин параноидально боится отравления, правда, то можно понять, что «повар Путина» — это не какая-то клоунская должность, а знак предельного доверия, самый ближайший круг.

Но меня в данном контексте интересует его психологический портрет. В средствах массовой информации можно найти про него много интересных историй. Например, Сергей Канев — который на прошлой неделе вынужден был покинуть Россию, так как из-за его раследований против него готовилось обвинение в терроризме, якобы он хотел установить маршрут движения кортежа Путина — делал расследование под названием «Человек за бортом», в котором говорится, что Евгений Пригожин лично убил пьяненького молодого человека, который в подпитии забрел на принадлежащий Пригожину катер: «Согласно реконструкции, после празднования дня рождения дочери Полины (в тот день — 15 августа — ей исполнилось 12 лет. — ЦУР) Пригожин приехал на Университетскую набережную и поднялся на борт прогулочного корабля «New Island». Цитата: «Здесь он (Пригожин) обнаружил, что кроме штатного матроса находится неизвестный молодой человек. Возмущенный этим фактом, Пригожин вывел неизвестного на плавучий причал и нанес ему несколько ударов, в результате чего неизвестный упал в воду и утонул, а сам Пригожин, не предприняв попыток оказать помощь находящемуся в воде человеку, покинул пристань. Со свидетелями-командой и персоналом корабля с целью сокрытия преступления была проведена работа по запугиванию самим Пригожиным и его «командой» безопасности, состоящей из действующих и бывших сотрудников МВД».

Также недавно интернет обошла еще одна статья под названием «Бурная молодость Пригожина», в которой говорится, как он обворовывал квартиры и ограбил и чуть не удушил женщину, сняв с нее сапоги и сережки.

1. ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварнику. Тот передает ее Герману в ориентировке на меня.

2. Под убийство запускается отвлекающий слух о «терактах ИГИЛ в Киеве.

3. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно — чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум еще один центр организации терактов.

4.Теракты в Украине готовились как минимум за одиннадцать месяцев до непосредственно первого покушения на меня.

5.Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум бездосмотровые проезды автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих «олиграхов».

4. Поняв, что операция провалилась, и лишняя информация уходит следствию, была попытка оказания давления, а, возможно, и физического устранения свидетеля в Киеве.

5. Предположительно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину.

6. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. По всей видимости, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме.

7. Спецслужбы Российской Федерации имеют возможность читать «Мессенджер». Ну или как минимум мой «Мессенджер».

8. После провала терактов началась масштабная, массовая интернет-атака на украинских и проукраинских блогеров. Были забанены аккаунты десятков человек с общей аудиторией за миллион читателей. Это беспрецедентная акция, такого не было еще ни разу. Эти следы также ведут к пригожинским структурам.

9. Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с закидыванием террористических группировок из России и так далее.

10. Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как минимум один должен был встретиться со свидетелем в Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе. 11. Это без учета группы Стельмашенко, прошедшей обучение в Ростове и перекинутой в Украину, которая была задержана в рамках дела Бориса Германа.

12. Частично их план реализован в Одессе.

13. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать.

Возникает вопрос. Зачем такому могущественному человеку, приближенному лично к Путину, убивать какого-то блогера, который и так бежал из страны и все, что теперь может — просто писать свои постики в Фейсбуке?

Здесь важен бэкграунд. По всей видимости, Евгений Пригожин очень не любит, когда про него начинают писать в газетах. Юлия Латынина заинтересовалась его персоной, и получила четыре нападения — два раза ее обливали фекалиями, выследив по пути на работу, один раз поджигали машину, а когда эти предупреждения не сработали, пытались уже убить, опрыскав дом ядом. «Образец содержит диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. Эти соединения, говорится в заключении специалиста, «представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека». Так, например, при попадании в организм человека через кожу 10 г этого вещества, может наступить смерть. В свою очередь фталаты способны образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах. Они могут всасываться через кожу и разноситься по всему организму и повлиять на работу печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы, стать причиной: онкологических заболеваний, астмы». Убить пытались общественно-опасным способом, когда в доме также находились и ее родители.

Фонд Борьбы с коррупцией также связывает покушение на мужа Любови Соболь именно с Пригожиным. «Мы в ФБК хорошо знаем, как нервно относится Пригожин к расследованиям против него. На мужа Соболь было совершено нападение (подстерегли у подъезда и воткнули в бедро шприц с неизвестной жидкостью, от чего он потерял сознание) именно после очередного расследования, которое делала она».

Тринадцатого апреля из окна своей квартиры в Екатеринбурге внезапно «выпал» молодой журналист Максим Бородин. Он скончался, не приходя в сознание. Незадолго до этого Максим провел собственное расследование и первым написал о смерти более 200 наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко поехали в ЦАР делать репортаж про ЧВК Вагнера, которое связывают с Пригожиным, и были там расстреляны неизвестными.

Петр Верзилов начал собственное расследование убийства Джемаля и был отравлен неустановленным пока ядом, проведя несколько суток в коме на искусственной вентиляции легких.

Надежда Толоконникова сообщила о слежке за всеми, кто навестил Петра Верзилова в Берлине. Наружное наблюдение за собой обнаружил и друг и коллега Верзилова Хантер Хини. Вместе с Верзиловым он участвовал в расследовании убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Выходя из больницы, в которой лечится Верзилов, Хини заметил следующую за ним машину, резко развернулся и пошел в обратном направлении, однако машина тоже развернулась и поехала за ним. Тогда Хини вернулся в больницу и вызвал полицию. В одном из пассажиров автомобиля, преследовавшего его, он узнал человека, который следил за Толоконниковой днем ранее.

Причем здесь я? А очень просто. Незадолго до заказа на меня про Пригожина начал писать я.

Несколько лет назад в Питере появилось такое движение -«Д-СОРМ» Движение Славянское Объединение Русский Майдан. Националисты, не принявшие оккупацию Украины и Крымнаш и ставящие своей целью активное сопротивление власти. Сначала Д-СОРМ оказывал сопротивление всем провластным структурам, но в последствии, поскольку они в Питере, а, по слухам, Питер весь контролируется Пригожиным и многие активисты связывают свои избиения именно с ним, сопротивление они начали оказывать именно пригожинским структурам. Там было очень много эпизодов.

«В ночь с 9 на 10 декабря 2014 года был подожжен дом помощника депутата Виталия Милонова, координатора «Народного собора» в Петербурге Анатолия Артюха. Ответственность на себя взяли активисты Д СОРМа. 20 февраля 2015 года был избит глава местного землячества донбассовцев, главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. 1 февраля 2016 года была подожжена дверь петербургского отделения редакции газеты «Комсомольская правда». В ночь на 8 июля 2016 года при помощи горящей покрышки подожжен вход в бизнес-центр на Савушкина, 55, в котором расположена печально известная «фабрика троллей» Евгения Пригожина, известного как «личный повар Путина». Приняли участие активисты Д СОРМ и в предвыборной кампании. 6 сентября у станции метро «Удельная» была уничтожена палатка «Единой России», избиты агитаторы и похищены агитационные материалы, а в ночь на 13 сентября была подожжена дверь администрации муниципального образования «Светлановская», где также располагается местное представительство партии «Единая Россия».

Первым про Д-СОРМ на Радио «Свобода» написал Виктор Резунков. Это цитата из его статьи.

После смерти Виктора Резункова про Д-СОРМ начал писать я. Тоже было несколько эпизодов — например, как в новый офис «ФАН» неизвестные бросили коктейль Молотова, или как тем же коктейлем Молотова сожгли музей Новороссии.

Двадцать третьего апреля я пишу такой пост:

14. «А вы знали, что фейсбучных троллей за плохую работу сажают на подвал? Я серьезно. Из Питера докладывают — у хозяина фабрики троллей в Ольгино повара Пригожина есть своя частная пыточная. Расположена в отеле «Трезини», на Университетской набережной, дом 21-23. Туда сажают тех, кто в порыве служения Родине немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено. Мера дисциплинарного воздействия, так сказать. Вот сейчас ищут чувака, бывшего секьюрити, который спер у Пригожина семьдесят лямов. Прошел через пытошную и один из кураторов Ольгино. Раньше подвал обслуживали бывшие менты, но им работа искать по городу людей и пытать потом на подвале, или избивать оппозиционеров по подворотням, не пришлась по вкусу, поэтому меняют их теперь на уголовников. А они вот немножко бунтуют.

Так что иной раз нет нет, да и пожалейте ольгинских. Погладьте по головке. Киньте конфетку.

Знали бы вы, как их там бьют»

Это эксклюзивная информация, про которую написал только я.

Но здесь важна дата.

Этот текст я написал двадцать третьего апреля.

А первого мая Алексей Цимбалюк получил заказ на мое убийство.

Помните, я говорил, что Пивоварник зашел на АТР еще за год до заказа на меня и я считаю, что первой жертвой должен был стать Айдер Муждабаев? Я думаю, что именно этими своими постами я переключил внимание на себя и именно из-за текста про частную пыточную Пригожина первой жертвой был выбран именно я.

Два в одном. И исполнение государственного заказа на дестабилизацию обстановки в Украине, и личная месть.

Все фамилии из этой истории у меня есть.

ОЛЬГИНО. ФАБРИКА ТРОЛЛЕЙ.

Нападкам троллей я подвергался и раньше. За последние лет пять не было, наверное, ни одного дня, чтобы я не получал с десяток угроз. Но после моего «воскрешения» началось что-то невообразимое. Атаки на мой аккаунт возросли кратно. Я не помню, чтобы по мне работал такой поток троллей. Это просто какая-то невероятноая волна. Такого еще никогда не было.

Также я стал одним из главных персонажей агенства «ФАН». Которое не пропускает ни один мой чих.

Фабрика троллей и «ФАН» связывают с Евгением Пригожиным.

Более того, я утверждаю, что эти тролли работают и в связке с силовыми структурами.

15. Сразу после моего воскрешения начались атаки на моих приемных детей. Некая девушка и молодой человек, представившиеся Мариной Клинковой и Марией Римской, а также Николаем и Олегом, начали звонить моим приемным детям и третировать их, выпытывая адреса, телефоны, пытались заставить их что-то рассказать обо мне и выманить на встречу для интервью. Довели девчонок до истерики.

Официально опекуном девчонок является моя мама. У них у всех другие фамилии. Их телефоны, адреса, семьи являются тайной. Добыть их можно было только в государственных структурах. Так же, как и данные из ориентировки на меня.

Данные на моих детей сливал тот же центр координирования операции, что и данные в моей ориентировке.

После этого поста Марина Клинкова удалила все свои профили из социальных сетей.

16. Сразу после моего воскрешения этот центр координирования получила доступ к моему мессенджеру. Полагаю, что моя переписка читается до сих пор. Я не знаю, как это было сделано. Мой телефон в России никогда не был. Но в России был мой компьютер, он оставался дома, когда нас никого в квартире не было. Паранойя? Да. Но как иначе объяснить следующий факт, я не знаю.

17. После моего воскрешения мне написала коллега и попросила об интервью. Об этой переписке знали ТОЛЬКО два человека — я и она. Эта переписка велась только в Мессенджер, больше нигде. На словах ничего не обсуждалось. Буквально через два часа этой коллеге написала все та же самая «Марина Клинкова»: «Здравствуйте, коллега. У нас есть информация, что Аркадий Бабченко согласился дать вам интервью. Вы можете это подтвердить?»

Девочки редакторши с «Первого канала» не имеют доступ к таким технологиям. Доступ к таким технологиям имеют спецслужбы России. Которые и сливают этому средству массовой пропаганды информацию из моего мессенджера.

Или же сами являются этой «Марино Клинковой»

18. После спецоперации Василию Грицаку позвонили пранкеры Вован и Лексус и наговорили что-то там про то, что меня избили в баре в Киеве на просмотре футбола. Телефон главы СБУ тоже, наверное, в Гугле нашли.

19. Начались мощнейшие атаки на проукраинских блогеров и журналистов. Массово забанили, по-моему, уже десятки блогеров с проукраинской позицией. Забанили меня, Айдера Муждабаева, Романа Цимбалюка, Мирослава Гая, Бориса Филатова, Романа Скрыпина, Сергея Гришина — и еще пару десятков других. Общая аудитория забаненных пользователей — около миллиона читателей. Такая массовая атака была проведена впервые.

20. Затем моя почта была все же вскрыта. И через нее были взломаны мои аккаунты в Твиттере, Живом журнале, блоги на «Эхе Москва», «Снобе» и, частично, был взломан Фейсбук. Результатом этого появилось письмо от некоей группы «Киберберкут», в котором они выкладывают якобы мою переписку с СБУ, где я требую за свое участие в спецоперации двадцать тысяч долларов, а также говорю, что я являюсь руководителем сети интернет-ботов под название «Ольга», заявляю, что меня принудили к участию в спецоперации и прошу прощения у Родины за предательство. Фейк очень низкосортный, на уровне Петрова и Боширова. Впрочем, как у них все.

Все эти нити сходятся в одной точке.

21. Сразу вслед за этим появляется и видеопослание Вячелсава Пивоварника — ни много, ни мало — «К украинскому народу». В котором он заявляет, что также является агентом СБУ, все это провокация с целью установить в Украине диктаторский режим Порошенко, а также что его самого СБУ пыталось убить в городе Чоп. Такая же дешевая плохо слепленная стряпня с кучей фактических ошибок. В Чопе, кстати, он, скорее всего не был.

Тем не менее, мы подходим к последней фазе этого балета.

ОДЕССА.

Герману предъявлено обвинение не в покушении на убийство Аркадия Бабченко. Ему предъявлено обвинение в подготовке террористического акта путем убийства общественного деятеля — то есть, действий, совершенных в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения. Это совершенно другая классификация. Убивали не конкретно меня, убивали любую публичную фигуру, гибель которой повлекла бы общественный резонанс. Я был просто выбран на роль такой публичной фигуры. Это надо понимать четко.

Пивоварник начал давить на Германа, потому что им надо было убить меня к Лиге чемпионов. Герман начал давить на исполнителя, потому что ему тоже надо было это сделать быстро, чтобы показать, что они могут работать. Он боится, что заказ уйдет к другим группам, а «я тоже хочу из этих денег себе брать»

Из прослушки СБУ:

Пивоварник: Вообще, он сказал, возьмите выберите сами из списка объект и сделайте быстро.

Герман: — А список есть?

Пивоварник: — Есть. Скину завтра утром. Надеемся, что Глистовича сделает уже.

22. Вот что сказал адвокат Бориса Германа Евегний Солодко в интервью «Громадскому»: «Я питав у нього (Германа, — ред.): чим конкретно тобі пропонували займатися? Він сказав: ну, зміна влади в Україні, дискредитація діяльності влади, запропонували пошукати високопоставлених чиновників, щоб вони переїхали до Москви разом із родинами, щоб потім дискредитувати владу в очах світу, запропонував знайти бандформування для скоєння терористичних актів, запропонував знайти серед ветеранів АТО людей, які були б готові раз на місяць здійснювати терористичні акти, підриваючи з гранатомету поліцейську машину», — сказав адвокат.

Первые две фамилии в списке, которые были озвучены после моей — Илья Богданов, и, внимание, Тодор Пановский. Активист из Одессы. Который совсем не так широко известен, как другие фигуранты списка, и которого не много кто знает за пределами Одессы. Но в очереди на убийство он стоит третьим.

Почему?

23. Из прослушки, опубликованной СБУ

Пивоварник Герману: «Ты мне сказал, все в порядке, человек 27-го должен работать. Боря. Ну, блин, так нельзя везде подставлять. Шеф верит в действия! Поэтому последовательный! У нас по трем группам затяжки по объектам туристическим, поэтому свирепствует. Ты же понимаешь, что мне дату позакрываться, чтобы можно было спокойно дальше двигаться».

24. Герман Цимбалюку: «Да не будут они такие суммы давать. Понимаешь, прежде всего их много. У них есть группы в разных городах. Разные абсолютно. Я не один — их тут в Киеве есть».

25. Свидетель: — Триста штук.

Герман: — Триста штук чего?

Свидетель: — АК. Так, а кто покупатель, россияне?

Герман: — Да.

Свидетель: — А на***уй им здесь стволы нужны?

Герман: — Сейчас будут выборы президента. А на время выборов… Они хотят сделать дестабилизацию обстановки. Для того, чтобы дискредитировать существующую власть. Я уже взял деньги. Я у них здесь как бы резидент Теперь нужно показать товар. Вот у тебя есть «Иглы» (ПЗРК «Игла»), вот одна стоит 150.

Свидетель: — «Иглы» хоть сегодня. У меня четыре есть. Четыре «Фагота» (противотанковый комплекс). Если хочешь «Иглы» посмотреть…

Герман: Не надо ничего смотреть. Не надо лишних движений. Всегда привлекает внимание. Надо фото и цена.

То есть. Основаная задача, которая ставится перед Германом — дестабилизация ситуации в стране. И дестабилизация, надо признать, серьезная. Выстрелы из гранатометов, «Иглы», «Фаготы», триста автоматов Калашникова.

Далее. Двадцать шестого, когда мое убийство срывается, Пивоварник пишет Герману, что из-за этого срыва у них пошли затяжки «по трем группам по объектам туристическим».

То есть, в неких «туристических объектах» у них уже есть три группы.

Какой туристический объект в Украине первым приходит на ум?

Сразу после меня в списке на ликвидацию идет малоизвестный активист из Одессы.

Если отвлечься от хайпа вокруг «списка Бабченко», который абсолютно второстепенен и является лишь предлагаемым меню, из которого надо самостоятельно выбрать жертв, то нельзя не придти к выводу: происходящие в туристических объектах «Одесса» и «Херсон»

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ФСБ, ОЗВУЧЕННЫМ БОРИСОМ ГЕРМАНОМ.

Дословно.

Ну и в ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того, как был взломан мой аккаунт в Твитере, замечательная группа «Киберберкут» разместила в моем Твиттере такой пост:

26. «Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому по адресу …» — и дальше указан некий адрес.

Все это смешно, если бы не одно «но».

Дело в том, что по указанному адресу проживает еще один российский журналист, живущий сейчас в Украине и также много пишущий про преступления путинизма на оккупированных территориях.

То есть как минимум еще за одним журналистом велась — или ведется — слежка.

РЕЗЮМЕ

1. ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварнику. Тот передает ее Герману в ориентировке на меня.

2. Под убийство запускается отвлекающий слух о «терактах ИГИЛ * в Киеве.

3. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно — чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум еще один центр организации терактов.

4.Теракты в Украине готовились как минимум за одиннадцать месяцев до непосредственно первого покушения на меня.

5.Через своих людей в силовых структурах спецслужбы России имеют возможность организовывать как минимум бездосмотровые проезды автомобилей по Киеву, а, возможно, и привозить сюда каких-то своих «олиграхов».

4. Поняв, что операция провалилась, и лишняя информация уходит следствию, была попытка оказания давления, а, возможно, и физического устранения свидетеля в Киеве.

5. Предположительно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину.

6. Его структуры работают в тесном взаимодействии со спецслужбами России. По всей видимости, и координируются именно оттуда. Это дает основание говорить о государственном терроризме.

7. Спецслужбы Российской Федерации имеют возможность читать «Мессенджер». Ну или как минимум мой «Мессенджер».

8. После провала терактов началась масштабная, массовая интернет-атака на украинских и проукраинских блогеров. Были забанены аккаунты десятков человек с общей аудиторией за миллион читателей. Это беспрецедентная акция, такого не было еще ни разу. Эти следы также ведут к пригожинским структурам.

9. Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с закидыванием террористических группировок из России и так далее.

10. Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как минимум один должен был встретиться со свидетелем в Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе.

11. Это без учета группы Стельмашенко, прошедшей обучение в Ростове и перекинутой в Украину, которая была задержана в рамках дела Бориса Германа.

12. Частично их план реализован в Одессе.

13. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать.