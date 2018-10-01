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Соболенко и Лапко поднялись на рекордные в карьере места в рейтинге WTA

  • 1.10.2018, 10:13
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Соболенко может получить шанс выступить в итоговом турнире года.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после завоевания титула в китайском Ухане поднялась на 4 строки в мировом рейтинге и занимает рекордное в карьере 16-е место, cообщает tut.by.

На рекордную для себя позицию взобралась и белоруска Вера Лапко, на минувшей неделе дошедшая до четвертьфинала турнира в Ташкенте. Лапко, 29 сентября отметившая свой 20-й день рождения, занимает нынче 60-ю строку в мировой классификации.

Во главе мирового рейтинга по-прежнему остается румынка Симона Халеп, которая лидирует с приличным отрывом от ближайших преследовательниц.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5610

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5345

4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4635

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

6 (8). Наоми Осака (Япония) — 4390

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 3925

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3730…

..16 (20). Арина Соболенко (Беларусь) — 3110…

…32 (32). Александра Саснович (Беларусь) — 1525…

…55 (54). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1051…

…60 (64). Вера Лапко (Беларусь) — 980…

В чемпионской гонке нынешнего сезона Арина Соболенко с 2990 баллами поднялась с 20-го на 11-е место и еще имеет шансы прорваться в восьмерку лучших, которая выступит в итоговом годовом турнире WTA. От 8-й позиции, на которой расположилась чешка Каролина Плишкова (3601 балл), белоруску отделяют 611 очков.

Даже не поднявшись в топ-8 по итогам сезона, Арина Соболенко может получить шанс выступить в итоговом турнире WTA в случае отказа стоящих выше в рейтинге теннисисток.


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