«Смешная» безработица 1 1.10.2018, 10:10

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В десять раз труднее найти работу, которая позволит достойно жить.

Если провести опрос общественного мнения, какая из проблем волнует жителей Гродненщины больше всего – на одном из первых мест будет проблема безработицы. Работу – хоть какую – сегодня в районе найти непросто. Но в десять раз труднее найти работу, которая позволит достойно жить, пишет masty.eu.

Да-да, проблема безработицы – одна из самых насущных. Именно поэтому мостовчане уезжают в чужие края, от России до США, в поисках заработка. Именно поэтому огромное количество граждан в нашем районе нигде не работают, а перебиваются либо случайными заработками, либо сидят на шее у родителей.

Но официально проблемы нет. Да-да! Управление по труду (бывший «центр занятости») бодро рапортует: в 2017 году уровень безработицы составил всего… 0.6 %! Представляете? То есть на тысячу работающих у нас только шесть «тунеядцев»! Фантастика! Впрочем, примерно та же ситуация по всей области. Самую большую безработицу осмелился «нарисовать» Волковыск: целых 0.9 %! Самую маленькую – Щучин: «всего» 0.3. Понятно, что эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. Даже умноженные раз в десять, они вряд ли приблизятся к цифре реальной безработицы. Но вопрос в другом: кому нужны эти пустые циферки? Для кого они пишутся? Не иначе как для дискредитации самого президента и проводимой им политики. Посудите сами: Лукашенко который год твердит о необходимости бороться с «тунеядцами», требует создавать новые рабочие места – а Управление по труду как будто нарочно издевается: «да какие тунеядцы? Их у нас всего-то доли процента». Зачем тогда огород городить? Зачем писать указы и декреты «о содействии занятости»? Чему содействовать, если у нас безработица – ниже, чем в развитых странах мира? Какие проблемы могут возникнуть у государства, где «не участвуют в экономике» всего каких-то полпроцента трудоспособных?

Видимо, всё же кто-то не говорит правду. Либо Лукашенко, который, видимо, не знает, сколько безработных насчитали его чиновники, либо специалисты по занятости, которые отчитываются о чём угодно, но никак не о реальной ситуации в стране.