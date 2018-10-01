закрыть
1 октября 2018, понедельник, 14:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Смешная» безработица

1
  • 1.10.2018, 10:10
  • 1,701

В десять раз труднее найти работу, которая позволит достойно жить.

Если провести опрос общественного мнения, какая из проблем волнует жителей Гродненщины больше всего – на одном из первых мест будет проблема безработицы. Работу – хоть какую – сегодня в районе найти непросто. Но в десять раз труднее найти работу, которая позволит достойно жить, пишет masty.eu.

Да-да, проблема безработицы – одна из самых насущных. Именно поэтому мостовчане уезжают в чужие края, от России до США, в поисках заработка. Именно поэтому огромное количество граждан в нашем районе нигде не работают, а перебиваются либо случайными заработками, либо сидят на шее у родителей.

Но официально проблемы нет. Да-да! Управление по труду (бывший «центр занятости») бодро рапортует: в 2017 году уровень безработицы составил всего… 0.6 %! Представляете? То есть на тысячу работающих у нас только шесть «тунеядцев»! Фантастика! Впрочем, примерно та же ситуация по всей области. Самую большую безработицу осмелился «нарисовать» Волковыск: целых 0.9 %! Самую маленькую – Щучин: «всего» 0.3. Понятно, что эти цифры не имеют никакого отношения к реальности. Даже умноженные раз в десять, они вряд ли приблизятся к цифре реальной безработицы. Но вопрос в другом: кому нужны эти пустые циферки? Для кого они пишутся? Не иначе как для дискредитации самого президента и проводимой им политики. Посудите сами: Лукашенко который год твердит о необходимости бороться с «тунеядцами», требует создавать новые рабочие места – а Управление по труду как будто нарочно издевается: «да какие тунеядцы? Их у нас всего-то доли процента». Зачем тогда огород городить? Зачем писать указы и декреты «о содействии занятости»? Чему содействовать, если у нас безработица – ниже, чем в развитых странах мира? Какие проблемы могут возникнуть у государства, где «не участвуют в экономике» всего каких-то полпроцента трудоспособных?

Видимо, всё же кто-то не говорит правду. Либо Лукашенко, который, видимо, не знает, сколько безработных насчитали его чиновники, либо специалисты по занятости, которые отчитываются о чём угодно, но никак не о реальной ситуации в стране.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич