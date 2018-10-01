Брестчанка: Живу как на вулкане, а хочется – по-человечески! 1.10.2018, 10:39

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Крик души жительницы дома с «особенностями».

Брестчанка Алевтина Николаевна проживает в доме №4 по ул. Дзержинского. В ее квартире в полу кухни находятся три люка, через которые обеспечивается доступ к инженерным системам водоснабжения и канализации всего дома. Это так называемые вводные устройства, сообщает «Брестская газета».

«Вот этим красным выключателем можно перекрыть воду в доме, – показывает женщина, открыв крышку люка. – Больше доступа к этим коммуникациям нигде нету, они только в моей квартире. Уже сил нет никаких, ведь если у кого-то из жильцов дома возникает проблема, все идут ко мне».

Она сообщила, что в 2017-м, перед самым Новым годом, прорвало трубу и в квартире случился потоп. Больше всего при этом пострадала ванная комната, в ней тогда пришлось сразу же начать ремонт. Тогда же, по ее словам, она заменила за собственные средства и трубы под полом.

Продемонстрировав канализационную трубу под другим люком, хозяйка пояснила, что в нем уже кирпичи вываливаются. Дескать, по ее просьбе приходил сантехник из домоуправления и вместе с ее сыном пытался что-то сделать, чтоб кирпичи не выпадали.

Дом №4 по ул. Дзержинского в Бресте был построен в конце XIX века. Он является историко-культурной ценностью и входит в исторический центр города. Дом одноэтажный, четырехквартирный.

По словам пенсионерки, в один из майских дней этого года в квартире стал ощущаться резкий неприятный запах, который шел из люка.

«В нем до сих пор осталась чернота, по которой видно, сколько у меня под полом было горячей воды, – подчеркнула она, открыв третий люк. – Я не знаю, что произошло, почему там вода стояла, но это и стало толчком к моему обращению в ЖРЭУ. Уже сколько времени я живу как на вулкане, а хочется – по-человечески».

А еще в квартире №4 торцевая стена во время дождя становится настолько мокрой, что кажется просто напитанной водой. Поэтому наклеенные на нее обои отвалились. Как рассказала Алевтина Николаевна, ранее над этой холодной пристройкой крыша протекала. По ее заявке протечку вроде бы с внешней стороны ликвидировали. Но стена-то мокнет, и ремонт в своей квартире женщина не может продолжать из-за большой вероятности того, что и новые обои отвалятся, если не будет определена и устранена причина намокания стены.

«Что же мне, поклеить новые обои и ждать, гадая, зальет их или нет? – спрашивает она. – Я же не миллионерша, пенсия у меня совсем небольшая. В общем, 12 мая я побывала на приеме у заместителя начальника ЖРЭУ и рассказала об этих проблемах. Он дал команду ЖЭСу №4, и оттуда пришел мастер участка, и еще с ним был, насколько я поняла, работник ЖРЭУ. Они посмотрели и сказали мне, мол, потерпите немного, и мы займемся этими вопросами. Но я терплю и жду почти четыре месяца».

Что входит в перечень работ капитального ремонта, определяет постановление Совмина РБ от 21 апреля 2016 года №324. Капитальный ремонт объекта предусматривает полную или частичную замену одного, нескольких или всех систем инженерного оборудования, кроме того, приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов здания. В частности, он включает в себя ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также канализационных выпусков. Восстановление отмостки тоже входит в перечень работ при капремонте.

Начальник КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Игорь Годун пояснил корреспонденту «БГ», что 20 сентября в доме №4 по ул. Дзержинского побывали его подчиненные. Дескать, при этом жилец четвертой квартиры проблему с трубами под полом даже не поднимала. У нее к коммунальным службам было только два вопроса: об отмостке вокруг дома и холодной пристройке, сделанной ее соседом, из-за которой якобы у нее затекает стена.

«Пристройка построена соседом на законных основаниях, все документы на нее он предоставил, – сообщил Игорь Годун. – Что касается затекания стены, то ранее оно действительно там было, когда еще не была сделана водосточная система. А сейчас она переживает, что оно будет, просто потому, что такое переживание есть у нее. Всего лишь! Те следы, которые увидели у нее в комнате, – это старые следы. Сегодня стены не мокрые, там эти обои можно подклеить и не заниматься ерундой».

Присутствовавшие при нашем разговоре его подчиненные, которые днем ранее наведались в квартиру №4, утверждали, что ранее был сделан капитальный ремонт дома с заменой шиферной кровли и стене не с чего быть мокрой. А во время их посещения была поставлена лестница, и крышу над торцевой стеной полили из бутылки, после этого никаких затеканий не выявлено. Могли бы и из шланга полить, но его у хозяйки не оказалось. Потому решили подождать интенсивных осадков и тогда повторно проверить, мокнет ли стена.

«На сегодняшний день вопрос снят, стена не протекает, – резюмировал начальник ЖРЭУ. – А что будет осенью, в октябре, мы посмотрим».

По его словам, отмостка дома действительно требует ремонта и, возможно, именно из-за нее вода и попадала под пол квартиры. Но частично, слева от входа в квартиру №4, она была сделана еще в мае, хотя требуется установка новой по всему периметру. В октябре отмостка будет сделана полностью, и затеканий под пол больше не будет.

«Ни разу с этого адреса у нас не было ни одной заявки о том, что забилась канализация, порвало трубу и затопило квартиру, – подчеркнул Игорь Годун. – Ни одной! То есть из-за того, что коммуникации проходят под полом, квартире не был нанесен какой-то ущерб. Человек, которого залило, никогда бы не спустил это с рук. Горячая вода, пар, представляете, что было бы с обоями? Пол сгнил бы! Если бы было залитие, то там бы воняло, прелость была бы, но там запаха нет. Отсюда делаю вывод, что инженерные коммуникации работают нормально».

Это техническая особенность дома

По поводу выноса вводных устройств трубопроводов из-под отдельно взятой квартиры на общую домовую территорию «БГ» получила ответ, что это невозможно. Ведь в таких старых домах нет ни подвала, ни технического этажа. По информации ЖРЭУ, домов, в которых общедомовые коммуникации проходят под полами квартир, в Бресте более 200.

«Это техническая особенность дома, даже после капитального ремонта все так и остается, – прокомментировал ситуацию Игорь Годун. – Вскрываем подполья, укладываем новые трубы и заново восстанавливаем полы. Если вводные устройства во двор вынести? Но внутренние коммуникации наружу не выносятся. Внутренняя разводка дома в соответствии с нормативной документацией является неотделимой от него системой».

По его мнению, если квартиры приватизированы, то это трубы их собственников. Если они хотят вынести вводы из-под пола отдельно взятой квартиры, то пусть заказывают проект, оплачивают его. Но как только труба выходит наружу, то это уже считается наружной сетью, а к ней другие требования. Только на стадии проектирования жильцам дома скажут, возможно это в их конкретной ситуации или нет.

Чтобы снова не рвануло, поменяла за свои

Жилец кв. №4 пояснила корреспонденту «БГ», что после произошедшего в конце прошлого года потопа она по горячим следам обращалась в ЖЭС-4 по поводу замены прорвавшихся труб. Но получила недвусмысленный ответ: если порыв произошел в квартире, то замена производится за счет ее владельца.

«До сих пор я выплачиваю кредит, который взяла на замену пришедших в негодность труб и ремонт, – не скрывала негодования Алевтина Николаевна. – Даже слушать меня в домоуправлении не стали, что общие коммуникации должны меняться за счет обслуживающей дом организации. Так о каком личном ущербе речь можно было с ними вести? Я поняла, что у меня просто нет другого выхода, чем поменять трубы под полом за свой счет. Иначе так и буду жить на вулкане, который может рвануть в любой момент. Теперь, оказывается, я еще и виновата!».

Она также выразила недоумение, почему проблему намокания стены в ЖРЭУ превратили в разборку между соседями.

«Соседская пристройка беспокоит только потому, что до ее появления у меня стена не мокла, – пояснила женщина. – При этом я не давала соседям согласия на ее строительство, хотя, по закону, они должны были его получить. В доме якобы был капремонт, а, получается, не сделано было при этом даже элементарное – отмостка. Я уже не говорю, что при капремонте не заменили инженерные сети под домом. В других квартирах они в ужасном состоянии. Какой же это капремонт?».

По словам Алевтины Николаевны, протекание кровли и мокнущая стена – это не вопросы бог знает какой давности. Все это происходило во время сильных дождей минувшим летом, уже после замены кровли. Она отметила, что вообще не поднимала вопрос об отмостке и не понимает, почему коммунальщики решили, что вода попадает под пол из-за ее отсутствия. Ее гораздо больше беспокоит то, что в соседних квартирах так и остались старые инженерные сети, а также полученный при разговоре с представителями ЖРЭУ отказ в восстановлении пола на кухне ее квартиры.