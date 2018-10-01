Иран нанес ракетный удар по Сирии 1.10.2018, 10:55

3,758

Удар был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар.

Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе.

Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars (перевод – nv.ua).

Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.

Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства. При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.

В результате теракта на параде в Иране погибли по меньшей мере 24 человека, более 50 получили ранения.