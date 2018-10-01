Иран нанес ракетный удар по Сирии
- 1.10.2018, 10:55
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Удар был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар.
Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе.
Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars (перевод – nv.ua).
Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.
Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства. При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.
В результате теракта на параде в Иране погибли по меньшей мере 24 человека, более 50 получили ранения.