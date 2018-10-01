Алексей Венедиктов: Видео взрыва Захарченко противоречит версии боевиков

Алексей Венедиктов: Видео взрыва Захарченко противоречит версии боевиков6
- 1.10.2018, 11:06
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Журналист обратил внимание на интересную деталь.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заметил неоднозначный момент в видео с моментом взрыва в донецком кафе "Сепар", которым был убит главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, пишет UFportal.
В своем Telegram-канале журналист отметил, что видео не соответствует показаниям задержанного за происшествие.
"Видео взрыва Захарченко противоречит показаниям обвиненного и задержанного службами "ДНР" об установке взрывного устройства в туалете под раковиной и о том, что неизвестно, за каким столиком должен был сидеть Захарченко", - написал Венедиктов.
Ранее представители боевиков заявляли, что по подозрению в причастности к убийству Захарченко был задержан житель Донецка Александр Погорелов. На камеру мужчина признался, что якобы был завербован украинскими спецслужбами еще в 2014 году.
В то же время журналист из Донецка Денис Казанский отметил, что Погорелов попал "на подвал" к боевикам еще в 2017 году. Мужчина исчез в ноябре по пути на Еленовский блокпост. Позже выяснилось, что он находится в плену у боевиков.