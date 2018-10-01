«Володя, бегом менять рубли» 4 1.10.2018, 11:08

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Как жители Гродно реагируют на подорожание доллара.

Всего за две недели сентября доллар подорожал сразу на 13 копеек. Еще несколько лет назад в такой ситуации население пыталось скорее избавиться от рублей и осаждало обменные пункты. Как сейчас гродненцы реагируют на новости о падении курса рубля и что происходит у обменников, выяснял корреспондент «Вечернего Гродно».

«Читал в интернете, что доллар перевалил за 2 рубля»

Максимальной отметки курс доллара по отношению к белорусскому рублю достиг 11 сентября, он равнялся 2,18 рубля. Хотя еще 22 августа за доллар просили 2,045 рубля, а в июле он и вовсе был ниже 2 рублей.

У обменника в центре города в конце рабочего дня стояло только три человека. Парень тридцати лет менял большую сумму долларов: последние месяцы он провел на заработках в Польше. Про подорожание валюты Артем узнал, только когда пришел в обменник.

— Читал в интернете, что доллар перевалил за 2 рубля, но не думал, что уже 2,10. Если бы надо было менять рубли на доллары, возможно, был бы расстроен. Но сегодня я доволен, ведь получил чуть больше, чем рассчитывал, — улыбается Артем.

Следом к окошку подходит студент-третьекурсник Александр. Будущему инженеру надо купить 90 долларов, чтобы рассчитаться за квартиру, которую снимает на улице Пушкина. Новости о подорожании доллара застали его врасплох: еще два месяца назад он отдавал за жилье 178 рублей, сейчас надо выложить сразу на 18 рублей больше. В обменник пришел во второй раз, чтобы докупить 10 долларов.

— Сейчас понимаю, что надо было менять доллары сразу, как появлялись деньги, а не ждать последнего момента, — признается Саша. — На 20 рублей мне, как студенту, можно жить полнедели. Пойду к хозяйке просить снизить оплату хотя бы на 5 долларов.

Бежать в обменник заставила жена

В другом обменном пункте в центре очередей тоже не было. Как рассказала кассир, за последние недели работали в обычном режиме. Большинство сдавало доллары и российские рубли. Более того, уже больше года долларов сдают куда больше, чем покупают.

— Народ полез под матрасы и проедает заначки, хотя в последнее время все меньше, — говорит кассир.

Достать заначку пришлось и гродненцу Диме, который пришел обменять евро на рубли, чтобы купить смартфон жене на день рождения. Мужчина хотел взять аппарат в рассрочку, но решил, что доллар будет только дешеветь и лучше обменять заначку, пока «поезд не ушел». А вот гродненца Владимира прийти в обменник заставила жена: ее знакомая работает в банке и услышала, что скоро рубль сильно подешевеет, поэтому его нужно срочно менять на доллары.

— Позвонила и говорит: «Володя, не тормози, бегом менять рубли на доллары, а то потом поздно будет», — рассказывает мужчина. — Доллар уже вырос, но я бы не сказал, что это подорожание почувствовалось. Самое главное — это моя зарплата, а сколько доллар стоит, меня никогда не интересовало. Но раз жена сказала...

Кто виноват в росте курса

— Белорусы любят следить за курсом доллара, хотя для нашей экономики куда важнее курс российского рубля, — комментирует старший финансовый аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, есть несколько причин сентябрьского подорожания доллара. Во-первых, многие страны ожидали развития ситуации с повышением процентной ставки в США, что привело к тому, что доллар вырос и к другим главным валютам, например евро и фунту стерлингов. Это сказалось и на валютах развивающихся стран — Индии, Бразилии, России.

— «Смотрите, белорусский рубль падает» — слышалось отовсюду. Но в этом ничего удивительного — так было со всеми нашими соседями. Упали и российский рубль, и гривна, и даже казахстанский тенге. Наконец, это было, скорее всего, разовое повышение спроса на валюту со стороны белорусских предприятий, которым нужно было расплачиваться по валютным договорам или отдавать валютные кредиты. Они изъяли из оборота большое количество валюты, что и привело к росту курса, — считает эксперт.

Что будет с долларом

Сегодня курс доллара возвращается на исходные позиции — за него просят уже 2,08 рубля (на 21 сентября). Однако, что будет с курсом белорусского рубля к доллару, предсказать сложно. Всему виной — неопределенная ситуация в России, в отношении которой со стороны США готовится очередной пакет санкций. В том числе он предусматривает серьезные ограничения для восьми крупных российских госбанков. Такой сценарий скажется на состоянии белорусской экономики.

— Сделать прогноз даже на ближайший месяц крайне затруднительно. Мы давно живем в ситуации, когда курс доллара к белорусскому рублю зависит от курса доллара к российскому. А если санкции введут и они будут достаточно жесткими, тогда России и автоматически Беларуси придется несладко, — предполагает Вадим Иосуб.