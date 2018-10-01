Умерла одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» 1 1.10.2018, 11:15

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Фото: Следственный комитет

Расследование уголовного дела продолжается.

Одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» скончалась в больнице. Об этом tut.by сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Расследование уголовного дела продолжается. Причина трагедии устанавливается.

Всего шесть человек получили термические ожоги различной степени тяжести вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев». Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха около 18.30. В это время в цехе находилась рабочая смена — 9 человек. Все они самостоятельно покинули здание.

Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Одну из пострадавших — 57-летнюю женщину — с ожогами более 60% тела ночью перевели в ожоговый центр в Минск, еще двоих перевезли днем в среду.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия.