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Меркель предложила создать Совбез Евросоюза

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  • 1.10.2018, 11:25
Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Орган должен действовать на ротационной основе.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе с целью укрепления дееспособности и формирования нового порядка в вопросах внешней политики. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, в баварском Оттобойрене, сообщает dw.com.

По мнению канцлера ФРГ, внешняя политика, постоянно основывающаяся на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем. В частности, Меркель указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России.

Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Как сообщается, идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно. Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом другие государства будут участвовать по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.

Перед этим сообщалось, что страны ЕС сформируют Европейский оборонный фонд.


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