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Названы европейские столицы, жители которых больше всего доверяют друг другу

  • 1.10.2018, 11:28

Первые места заняли скандинавские страны.

Жители трех столиц стран Северной Европы больше всего доверяют друг другу: Копенгагена (85% горожан), Хельсинки (84%) и Стокгольма (83%), пишет «Европульс».

Согласно данным европейского статистического агентства Евростата, меньше всего доверяют друг другу жители Афин (31%), Софии (34%) и Братиславы (35%). Впрочем, в 20 столицах из 31, где проводился опрос, больше половины горожан друг другу все же доверяет.

Помимо уровня доверия среди жителей европейских столиц участникам задавали и другие вопросы: например, насколько они довольны местными школами, мигрантами или усилиями городских властей по противостоянию изменениям климата.


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