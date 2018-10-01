Названы европейские столицы, жители которых больше всего доверяют друг другу 1.10.2018, 11:28

Первые места заняли скандинавские страны.

Жители трех столиц стран Северной Европы больше всего доверяют друг другу: Копенгагена (85% горожан), Хельсинки (84%) и Стокгольма (83%), пишет «Европульс».

Согласно данным европейского статистического агентства Евростата, меньше всего доверяют друг другу жители Афин (31%), Софии (34%) и Братиславы (35%). Впрочем, в 20 столицах из 31, где проводился опрос, больше половины горожан друг другу все же доверяет.

Помимо уровня доверия среди жителей европейских столиц участникам задавали и другие вопросы: например, насколько они довольны местными школами, мигрантами или усилиями городских властей по противостоянию изменениям климата.