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Денис Урбанович: Меня поддерживает вера в Бога

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  • 1.10.2018, 11:57
Денис Урбанович
Фото: nn.by

Свобода, победа сами не придут, их нужно добыть.

Активист Денис Урбанович, которого часто можно встретить на Купопатской страже по средам, дал интервью пресс-службе БХД.

- Кто такой Денис Урбанович, Беларусь узнала во время Куропатской стражи. Скажите, почему вы стоите там четвертый месяц?

- О Куропатах я узнал от своего учителя Владимира Полупанова, он же мне и рассказал, что там расстрелян мой родственник Казимир Гладкий. Со временем я узнал все, и о защите Куропат в 2001-2002 годах. На данный момент я считаю, что защищать это священное место — мой долг. Как белорус я должен быть там в опасную минуту. В 2017 году я не смог принять участие в защите Куропат и сильно переживал, что и как будет дальше. Сейчас я буду стоять столько, сколько придется, я полностью готов пожертвовать собой ради этого святого дела.

- Многих поразили ваши жертвенные акции «Кабак НКВД закрыт», «Бойкот Гранд Кушавелю», «За свободные выборы». Откуда такой характер?

- С такой системой, которая сейчас в нашей стране, бороться можно только с твердым характером. Меня поддерживает вера в Бога. Я верю в будущее Беларуси, в возрождение белорусской культуры. Поэтому при каждом моменте, где бы я не находился, я пытаюсь хоть что-то сделать, бороться разными путями, какими только возможно.

- Расскажите, пожалуйста, о себе.

- Родился и живу я в Логойском районе, в деревне Михалковичы, в доме своих родственников Иосифа, Казимира Гладких, белорусских просветителей. Учился в белорусской школе в деревне Корень. Окончил 11 классов, потом пошел учиться в МГПТУ в Минске. Всегда интересовался историей своего края и Беларуси. В жизни я очень благодарен своему отцу Иосифу Иосифовичу, а также учителю Владимир Васильевичу Полупанову, который меня всегда учил любить свою Родину, язык и защищать при опасности. Принимал участие в акциях оппозиции, в партиях я не был. В 2015 году меня и моего среднего брата осудили по статьям 370 и ч. 2 ст. 339. за нашу акцию против фальсификации «выборов», мне дали 2 года спецкомендатуры, а брату 1,6 года. После выхода я снова принимал участие в акциях.

Меня всегда интересовала национальная идея, и как привлечь молодежь к белорусскому движению, — чтобы не потерять наши национальные ценности, язык, культуру. Молодежь несет ответственность за судьбу своей страны.

Только если объединимся, сделаем единый кулак, тогда можно выступить. Вот, может, тогда будет настоящим шагом, и народ поймет и поддержит.

- Что бы вы хотели сказать белорусам?

- Во-первых, надо уважать друг друга. Поддерживать, и попробовать еще раз объединиться. Свобода, победа сама не придет, ее нужно добыть. Жыве Беларусь!


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