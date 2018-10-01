Житель Барановичей: Чистую свинину едим только по праздникам 2 1.10.2018, 12:26

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Фото: tut.by

Работник барановичской АЗС рассказал о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей, который работает заправщиком на АЗС, рассказал intex-press.by, почему ушел из строительной сферы, сколько зарабатывает на заправке, как экономит на продуктах, какого правила придерживается при покупке одежды или обуви и где отдыхает:

- В юности я никогда не задавался вопросом, кем хочу быть. Все шло как-то само собой. Окончил школу, потом по примеру отца отучился в училище на строителя. Почти 10 лет проработал строителем на госпредприятии, потом перешел к «частнику».

Пять лет назад предприниматель, у которого я работал, свернул свою деятельность.

Пришлось искать новое место. Конечно, хотел найти что-то по специальности, ведь после 40 лет работы менять сферу деятельности непросто. Но на медкомиссии у меня обнаружили несколько межпозвоночных грыж. Врач сказал, что если я не хочу навредить себе, то о стройках придется забыть. Устроиться куда-то без образования было непросто. Практически везде мужчины требуются для физического труда, а мне поднимать тяжести нельзя.

От знакомого узнал о вакансии заправщика. Условия мне понравились, и я вышел на работу. Мой рабочий день длится 12 часов, график – два через два. В мои обязанности входит заправка автомобилей и уборка территории АЗС. В месяц я получаю 400–450 рублей, в прошлом месяце, например, получил 410 рублей. Не сказал бы, что зарплата достойная, но прожить на нее можно.

Воду и электроэнергию расходуем экономно

Получив зарплату, я в первую очередь оплачиваю коммунальные платежи. Мы с женой живем в двухкомнатной квартире. Чтобы сократить расходы воды и электричества, стараемся экономить: когда, например, чистим зубы, воду набираем в стакан, а кран закрываем, везде поставили энергосберегающие лампочки, а свет стараемся не включать в нескольких помещениях одновременно. В целом коммуналка нам обходится в 50–60 рублей в месяц.

Отдельно оплачиваю услуги мобильных операторов. Разговариваем по телефону мы мало, но у нас с женой подключен безлимитный интернет – сейчас почти всегда общаемся через приложения, с дочкой и внучкой разговариваем по видеосвязи.

Свинина – только по праздникам

Самая большая статья расходов в нашей семье – продукты. Мы живем возле большого супермаркета, поэтому закупаемся всегда там. Никогда не берем продукты сразу на весь месяц.

В магазин заходим несколько раз в неделю и выбираем то, что на скидке. Если, например, акция на курицу, то берем сразу несколько штук.

В целом на покупку продуктов тратим около 250 рублей в месяц. Оплачиваем их частично с моей зарплаты, частично – с зарплаты жены.

Чистую свинину едим только по праздникам. Она дорогая. Но так как мясо мы любим, жена часто готовит котлеты. Фарш делаем сами: чтобы получалось дешевле, смешиваем свинину с курицей.

Не отказываем мы себе и в сладком. Но, опять же, в целях экономии конфеты и пряники не покупаем, жена сама печет пироги и печенье. Выпечка – это фишка нашей семьи, друзья всегда от нее в восторге.

Не больше одной вещи в месяц

В одежде и обуви я непривередлив, но жене нравится ходить по магазинам. У нас с ней уговор – покупаем не больше одной вещи в месяц. Ширпотреб не берем – все только качественное. Обувь всегда выбираем только из натуральной кожи. Чтобы выходило дешевле, берем на скидках в конце сезона. С моей зарплаты на такие покупки я выделяю 40 рублей, недостающую сумму – с зарплаты жены.

Также на деньги супруги приобретаем бытовую химию. Чтобы не переплачивать, просим знакомых привезти ее из Польши.

В парикмахерские я не хожу – стригусь дома машинкой. Тоже экономия. А вот деньги на бассейн нахожу всегда – на здоровье экономить нельзя. Тем более что у меня проблемы со спиной и на работе приходится по 12 часов проводить на ногах. Занятия плаванием снимают нагрузку со спины.

Бассейн я посещаю дважды в неделю, абонемент обходится в 25 рублей. Сложнее с этим летом, когда бассейн, в который я хожу, не работает. Тогда приходится хотя бы раз в неделю ходить на массаж. Один сеанс стоит 15 рублей.

Сколько бы ни получали, средства на отдых нужно находить

Мы с супругой всю жизнь работаем. Я считаю, что, сколько бы мы ни получали, нужно всегда находить средства, чтобы отдыхать. Ведь мы работаем для того, чтобы жить интересно.

Отдых за границей мы себе позволить не можем, но Беларусь объездили уже практически всю. Хотя бы раз в месяц садимся с супругой в машину и едем в какой-нибудь замок, музей или на праздник. Наше любимое место – дворец Радзивиллов в Несвиже. Там мы были уже больше десяти раз. В сам дворец заходим не всегда, иногда просто гуляем по парку.

На такой отдых уходит чуть больше 50 рублей. Примерно такую же сумму каждый месяц я трачу на бензин, чтобы заправить свой автомобиль.