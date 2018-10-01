Леонид Заико: Идет процесс «зимбабвизации» Беларуси 8 1.10.2018, 12:19

5,471

Ребята, мы такое нарисовали.

Об этом в эфире primus.by руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Знаете, когда-то Лукашенко работал в районном обществе знания. Тогда в райкоме партии существовал ответственный за общество знания. И он любил читать лекции на международные темы. Он до сих пор этим занимается, правда аудитория изменилась. Пусть этим и занимается.

Наша задача - наблюдать за проблемами, которые возникают в обществе, формулировать их. К примеру - Витебский регион. Первое, что меня убило, когда я начал изучать данные по этому региону - оценка миграции. По официальным данным, за год из области уехало 34 тысячи человек, а приехало 32 тысячи. Получается, что 2600 человек покинули регион. Можно отнестись к этому легкомысленно. «Вася, это просто текучка». Нет, ребята.

Я «знавал» одних людей, которые работали в ресторане в Сочи. Они никогда не уходили в отпуск, никогда не брали бюллетени, у них не было выходных. А все почему? Потому, что за один вечер они могли заработать от 250 до 400 рублей. А зарплата профессора в СССР составляла 400 рублей. Люди работали, получали просто «омерзительно» высокое вознаграждение и работали на максимуме.

Что касается работы губернатора, областной власти, то можно придумать много разных оценок. К примеру - удельный вес инновационной продукции. Я посмотрел одну из европейских таблиц, где удельный вес наукоемкого производства в Беларуси - 38%. И я бешено хохотал. Ведь у немцев 16%. Ребята, мы такое нарисовали.

Если люди уезжают из твоего города, из твоего региона - это значит, что там хреново. Ребята, значит вы хреновые, понимаете?

Сегодняшнее общество проходит период бифуркации. Выделяется очень много пены и всякой всячины, мути. Можно бояться, что в этом «броуновском движении» окажется весь мир и нас засосет в воронку. Нет. Мы имеем дело с сепарацией. Думаю, что вы знаете, как отделяется молоко на сливки и на обрат. Так вот, это определенная закономерность.

Вот знаете, сейчас пошла тонкая материя «зимбабвизации» Беларуси. Один из наших чиновников туда съездил. Знаете, один из наших чиновников туда съездил, привез какие-то контракты, правда не показал какие.

Не нужно бояться современных тенденций в мире. Если вы идете по улице, ехал «Роллс-Ройс» и облил вас грязью, то это не означает, что весь мир попал в турбулентный поток и нас засасывает в черную дыру.