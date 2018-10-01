Украина может получить Томос об автокефалии в считанные дни 3 1.10.2018, 12:35

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Знаковое событие может произойти уже в октябре.

Вселенский патриархат Константинополя может предоставить Томос об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви уже 9-11 октября 2018 года - буквально через считанные дни, передает телеканал Эспрессо.

"Томос, по проверенным данным, должен быть объявлен на синаксе, который состоится в Фанаре в Стамбуле с 9 по 11 октября. Соответственно двое экзархов Константинополя уже активно работают в Украине. Все документы, все формальности соблюдены. Они поедут в Стамбул на это заседание и по итогам их отчета, двух экзархов, сейчас уже работающих в Киеве, это уже будет последняя точка. И патриарх может объявить о предоставлении Томоса. Непосредственно", - заявил один из украинских религиоведов в эфире телеканала.

Впрочем, не исключили и вариант того, что дата дарования Томоса может быть перенесена - на ноябрь или даже на декабрь; однако в любом случае, Украина получит Томос еще до конца этого года.

Направление в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине наконец-то начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), местоблюститель Западноевропейского экзархата. Адамакис добавил, что создание "местной независимой церкви" в Украине начинается.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что не признает единую православную церковь в Украине. Московский патриархат не признает автокефалию и не будет сослужить с новой церковью.

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие "регионалы" из фракции "Оппоблока" и группы "Видродження"

31 августа патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе встречи с главой Русской православной церкви Кириллом поставил последнего в известность, что Константинополь намерен предоставить автокефалию украинской церкви. А сентябрьский Архиерейский Собор Константинопольской церкви подтвердил ее право предоставлять автокефалию церквям без согласования с другими церквями.