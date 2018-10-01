Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине 1 1.10.2018, 12:44

Нобелевский комитет принял решение.

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзё за создание противораковой терапии с помощью ингибирования негативных иммунных реакций. Об этом сообщается на сайте премии.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2017 год получили Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа.