Видеофакт: Белорус дал отпор «комиссии» во главе с милиционером 16 1.10.2018, 12:50

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Чиновники и милиция хотели проникнуть в дом мужчины без его разрешения.

Центральная и местная власть как-то исподволь приучает нас к тому, что в дом или во двор любого беларуса могут зайти совершенно посторонние люди, устроить там осмотр, составить какие-то бумаги, а то и вовсе описать имущество. Создаётся впечатление, что с такими понятиями, как неприкосновенность жилища, тайна личной жизни и гарантии свободы человека для таких «комиссий» всего лишь пустой звук, пишет masty.eu.

В то же время находятся люди, которые дают вполне законный и обоснованный отпор попыткам вмешательства в свою личную жизнь. Примером такого отпора может служить ролик нашего земляка, к которому приехали некие люди под видом «комиссии». Зачем и по какой причине эти люди хотели проникнуть в жилище гражданина Республики Беларусь Сергея Павловича – осталось за кадром. Внятного ответа на камеру члены «комиссии» так и не дали. Однако быстро ретировались перед решительным хозяином, несмотря на мощную поддержку в лице представителя милиции. Видимо, камера мобильного телефона выполняет сегодня ту же роль, что некогда животворящий крест.

Чем примечательно это видео? А прежде всего тем, что показывает, что наши соотечественники тоже не лыком шиты и дрожать перед «властью» не собираются. Впрочем, смотрите сами – это познавательно.