В Гидромете рассказали, какой будет погода на неделе 1.10.2018, 13:00

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В середине недели атмосферные фронты принесут дожди.

Благодаря антициклону первый день октября выдался солнечным, но в середине недели атмосферные фронты принесут дожди и температура понизится. К выходным погода улучшится, и, по предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается теплая и в основном без осадков погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

2 октября, во вторник, ночью территория Беларуси еще останется под влиянием области повышенного давления, будет без осадков, температура воздуха по стране к утру понизится до +3…8 °С. Днем погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит +11…17 °С.

В среду и четверг, 3−4 октября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается ветреная и дождливая погода.

В среду ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах — сильным порывистым. Температура воздуха минимальная ночью — +2…8 °С, максимальная температура днем — +7…13 °С.

В четверг преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью — +2…7 °С, максимальная температура днем — +7…13 °С.

5 октября, в пятницу, южные районы Беларуси окажутся под влиянием области повышенного давления, по северной половине страны погодные условия будет определять влажная воздушная масса. Местами по северной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +1…8 °С, по юго-востоку страны местами заморозки до −1…3 °С; максимальная температура днем — +9…15 °С, по югу страны воздух прогреется до +17 °С.