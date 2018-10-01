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Наступил октябрь, когда падают листья и растут цены

  • 1.10.2018, 13:10

Это правило практически всегда соблюдается.

Любой бухгалтер в два счета объяснит вам, почему цены и тарифы лучше увеличивать с первого числа месяца, а не, например, с его середины. Во втором случае придется вести отдельный учет для периода до и после повышения, т.е. работы будет больше. Потребителям же все равно: главное – результат, пишет «Экономическая газета».

Это правило практически всегда соблюдается, и октябрь текущего года исключением не стал. Именно с начала этого месяца жителей Беларуси ожидает немало сюрпризов, как хороших, так и не очень.

Курить – кошельку вредить

Очередное повышение цен на табачные изделия вряд ли порадует тех, кто страдает этой пагубной привычкой. И то, что повышение цен на сигареты предусмотрено «копеечное» – от 2 до 6 копеек, ничуть не успокаивает. Дело в том, что поднимают отпускные цены наши табачные монополисты достаточно регулярно, пусть и не с таким маниакальным упорством, как нефтепереработчики (см. ниже). А следом, естественно, растут цены и в рознице.

Моя дорогая... связь

Дорожает с начала второго осеннего месяца и мобильная связь. Напомним, что Белтелеком и МТС повысили стоимость своих услуг еще с 1 сентября. Третий наш крупнейший оператор (velcom) решил «отрубать хвост частями» – часть тарифов он увеличил с начала осени, а остальные – поднимет теперь. Рост составит приблизительно 5%. Скорее всего, два других оператора к нему подтянутся, только не известно, когда.

Беларусбанк учит интернет-банкингу

Самый крупный банк страны решил применить сильнодействующее средство для того, чтобы приучить население пользоваться интернет-банкингом. А что может заставить нас делать то, к чему мы не привыкли? Правильно, личная выгода.

Введение комиссии в 1 BYN при оплате за услуги ЕРИП через «девушку-оператора» в окошке кассы банка, несомненно, заставит многих все-таки освоить этот нехитрый и очень полезный инструмент.

«Вишенка на торте»

А вернее, уже восемнадцатая с начала года «вишенка». Именно столько раз производители бензина и дизтоплива «радовали» автолюбителей в этом году, увеличивая цены на заправках на одну копеечку. И вот еще одно повышение, и опять на столько же. Правда, это решение вступает в силу не с 1 октября, а с 30 сентября, но что это меняет?

Как мы уже прикидывали, такие темпы роста приведут к тому, что конец года мы встретим с ценой на автотопливо на 10% выше, чем было неделю назад.

Тепло станет всем

И, возможно, самая главная радость – включение отопления в домах, которое обещают начать именно с 1 октября, не дожидаясь планового срока, который наступит двумя неделями позже. Автор пишет эти строки, кутаясь в теплый халат под мерный шум обогревателя, и мечтает, чтобы завтра поскорее наступило и принесло тепло от батарей.


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