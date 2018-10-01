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Все, что нужно знать о путинском телевидении

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  • 1.10.2018, 13:18
  • 2,847
Фото: Коммерсант

Телеканал ТНТ заблокировал пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля.

Российский телеканал ТНТ заблокировал просмотр пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля в более чем 10 странах.

Об этом пишет в Фейсбуке московская журналистка Радио Свобода Елена Рыковцева, опубликовав запрещенное видео.

"Вот эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ на своих официальных страницах закрыл для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония. При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно). То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По другому этот самобан я объяснить не могу. Хотя канал может объяснить иначе. Проверяйте, кто еще не проверил. Особенно жду Среднюю Азию и Казахстан. UPD! Уже откликнулись. Казахстан, Узбекистан - заблокировано", - говорится в комментарии к видеозаписи.


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