В Минске женщина побежала на красный, спровоцировала ДТП и успешно убежала 5 1.10.2018, 13:22

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Женщина устроила хаос на дороге и сбежала от рассерженных мужчин.

Вчера вечером на Логойском тракте женщина, неожиданно выбежавшая на дорогу, устроила настоящий хаос. Пешеходам горел красный свет, но она все же рванула на другую сторону, минимум дважды едва не оказавшись под колесами авто, пишет onliner.by.

Водители избежали наезда, но попали в ДТП, в котором еще не известно кого признают виновным. А что женщина? Она убежала от мужчин, которые наверняка были очень рассержены.

О происшествии сообщил участник ДТП — водитель автомобиля Citroen, пользователь форума с ником Maks_Tsofin. Он ехал по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника по второму ряду справа. Ему горел зеленый сигнал светофора, пешеходам, соответственно, — красный. Несмотря на это, через дорогу побежала женщина.

— Я когда ее увидел — сразу по тормозам и свернул влево, чтобы не сбить, — рассказал водитель.

Это попало на запись видеорегистратора, установленного в машине очевидца. Видно, что водитель Citroen смог избежать наезда: он свернул левее и проехал перед женщиной.

Но затем в Citroen врезался автомобиль Renault, который двигался по третьему ряду справа. Пешеход и на этот раз каким-то чудом увернулась от машины. Случилось ДТП, а женщина побежала через дорогу — водители, которые ехали в направлении кольцевой, ее вовремя увидели и остановились.

— У меня было в тот момент шоковое состояние. Я вышел из машины, не представлял, что делать. Хотел ее догнать, но на встречной были машины, не бежать же им под колеса. Женщина убежала куда-то в направлении Карбышева. На вид ей лет 45—50. Не знаю, куда она так торопилась, — добавил читатель.

На место столкновения Citroen и Renault вызвали ГАИ. У Citroen поврежден задний бампер. Водитель пояснил, что для его машины ничего критичного не произошло. У Renault, по его словам, повреждения серьезнее: разбит передний бампер, фара, поврежден капот, возможно, разбит также радиатор — автомобиль не смогли завести после аварии.

— Водитель Renault — я его понимаю — пешехода не видел. И получается, что я, уходя от наезда, неожиданно свернул в его ряд. Произошло столкновение. В Renault также был мужчина, мы нормально с ним поговорили, он не высказывал мне претензий. Инспектор в протоколе указал, что в произошедшем виновен я: дескать, перестраивался и не пропустил Renault. Я с этим не согласен. Как мне нужно было поступать в этой ситуации? В ГАИ говорят, что следовало применять экстренное торможение, оставаясь в своем ряду. Но тогда я бы просто посадил эту женщину на капот — и не известно, какие бы были последствия. В протоколе я указал, что не согласен со своей виновностью. В четверг пойду на разбор — посмотрим, что скажет начальник, — отметил Maks_Tsofin.

Он добавил, что считает виновной в ДТП женщину, которая выбежала на дорогу.

— Инспектор сказал, что, даже если бы я задержал пешехода, женщине бы максимум дали штраф за переход на красный свет. А к ДТП она, по его словам, не имеет никакого отношения. Но я считаю, что как раз ее действия и привели к происшествию. Буду говорить об этом же на разборе в ГАИ, — добавил собеседник.