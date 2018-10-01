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Пробито очередное дно

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  • Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»
  • 1.10.2018, 13:48
  • 2,130
Матвей Ганапольский

Это диагноз.

Знаете, даже я, человек в годах определенных, не застал то время, — но читал о нем, — когда в сталинские времена людям, которых после этого расстреливали в течение 2-3 часов, или сразу в течение 30 минут после приговора «тройки» — им инкриминировали, что какой-то человек собирался рыть тоннель в Японию. Помните, такое было? Что он был японским агентом и рыл тоннель в Японию.

Невзоров предложил новости говорить так: выпуск симптомов. Правда, уже есть предложение говорить не «симптомов», а «диагнозов». Каждая новость в России это то ли симптом, то ли диагноз. Вот то, что ты сейчас сказал, Нарышкин это уже диагноз. Те, кто знает журналиста Сергея Канева, а он уже 30 лет работает на ниве новостей – что это настоящий расследователь.

Скажите, пожалуйста, вы можете себе представить, что журналист Канев готовил теракт против Путина? Журналист, работающий 30 лет в журналистике.

Шендерович по этому поводу написал: «Мы не в состоянии его защитить, ибо здесь нет уже ни закона, ни нормального представления о добре и зле». Я обратил внимание, что пробито очередное дно – не знаю, сколько доньев у российского абсурда, такого глумления над здравым смыслом. Наверное, скоро и на Соломина будет дело, что он хочет убить Медведева. И будет интересно поразмышлять – когда Соломин убежит, а Нарышкин убежит вместе с ним, потому что они парно этим занимались, — какого черта надо было убивать Медведева, нашего премьера? Ну, он ноль, — ну, к сожалению, так судьба сложилась.

Но если Путина собирался убить Канев, то, наверное, «овощи попроще», собирались премьера. И возникает вопрос – а зачем? То есть, это нарушение знаменитого принципа Оккама, что не надо увеличивать количество сущностей сверх необходимости. Какого черта? Перед тем, как они это придумали в недрах Лубянки, возникает вопрос — а чего-то помастеровитее нельзя было придумать? Ну, вот как, — «он хотел убить Сталина», – напишите ему так. То есть, они даже не напрягаются придумать что-то. Да, вся эта банда сплотилась по поводу того, — ведь лезут неприятные новости по поводу того, кто убил корреспондентов в ЦАР, что там были всякие частные непонятные российские армии. И они даже не заморачиваются.

Вспоминаю фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Мюллер говорит, что надо найти радистку Кэт, и помощнику говорит: «напишите, что она бандитка и убийца». Тут точно так же — особенно не замысливаясь, на уровне солсберецких ребят, шьется дело Каневу — что он собирался убить Путина. Это, конечно, крутотень, это сильно. Это диагноз.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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