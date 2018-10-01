Международные правозащитники вступились за светлогорских активистов 1.10.2018, 13:53

Фото: «Радыё Свабода»

Обсерватория призывает снять все обвинения против Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича.

Обсерватория по защите правозащитников, партнерство FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), просит срочно вмешаться в следующую ситуацию в Беларуси, пишет ПЦ «Весна».

Описание ситуации:

Обсерватория была проинформирована из достоверных источников о судебном преследовании Елены Маслюковой, члена правозащитного центра «Весна» в Светлогорске и экологического активиста Анатолия Змитровича.

Согласно полученной информации, 24 сентября 2018 года Елена Маслюкова и Анатолий Змитрович предстали перед судом Светлогорского района по обвинению в «участии в несанкционированном массовом мероприятии» (часть 1 статьи 23.34 Кодекса об Административных правонарушениях). Им грозит до 15 суток административного ареста. Суд объявил, что вынесет свой вердикт 3 октября 2018 года.

Обвинения связаны с флешмобом, который состоялся 15 сентября 2018 года на площади в Светлогорске в знак протеста против экологического ущерба, причиненного заводом беленой целлюлозы. Флешмоб собрал не менее 150 человек, многие из которых держали в руках зеленые воздушные шары и были одеты в медицинские маски как символы чистого воздуха. Во время мероприятия сотрудники милиции предупредили протестующих о том, что мероприятие не было санкционировано и подлежит санкциям в соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Однако эта статья не распространяется на организацию флешмобов, проведение которых не регулируется белорусским законодательством.

14 сентября 2018 года Елена Маслюкова была вызвана районным прокурором А. Евсеенко, который угрожал ей преследованием в случае нарушения законодательства о массовых мероприятиях, заявив, что она участвовала в организации массовой акции протеста, запланированной на следующий день. Елена Маслюкова отрицала всякое участие в организации мероприятия.

15 сентября 2018 года Анатолий Змитрович подал заявку в Светлогорский районный исполнительный комитет на организацию акции протеста против завода. Заявка была отклонена на том основании, что на тот же день уже запланировано другое мероприятие. Поэтому вместо этого группа активистов решила провести флешмоб.

20 сентября 2018 года, через пять дней после проведения флешмоба, Елена Маслюкова и Анатолий Змитрович были вызваны в Светлогорское РУВД, где сотрудник милиции Дмитрий Шпак обвинил их в нарушении части 1 статьи 23.34 КоАП. Они заявили, что не участвовали в каком-либо несанкционированном массовом мероприятии. Известно, что никто из других участников флэшмоба не был вызван в РУВД.

Обсерватория напоминает, что белорусское законодательство нарушает право на мирные собрания, запрещая гражданам проводить мирные собрания без разрешения. В Беларуси власти регулярно отклоняют просьбы о проведении мирных собраний, связанных с большинством социальных вопросов, либо без достаточных оснований, либо путем наложения чрезмерного бремени на организаторов, таких как требование к организаторам по обеспечении первой медицинской помощи во время проведения мероприятия и уборке территории после проведения акции.

Обсерватория решительно осуждает судебное преследование Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича, которое, как представляется, направлено исключительно на то, чтобы препятствовать их мирной деятельности в области прав человека, и призывает власти отказаться от всех обвинений против них.

Требуемые действия:

Пожалуйста, напишите в органы власти Беларуси, призывая их:

i. Гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича, а также всех правозащитников в Беларуси;

ii. Снять все обвинения против Елены Маслюковой и Анатолия Змитровича; и положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, против них и всех правозащитников в Беларуси;

iii. Соблюдать положения Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитниках, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года, в частности ее статей 1, 2, 5 и 12.2;

iv. Обеспечить при любых обстоятельствах соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными стандартами в области прав человека и международными документами, ратифицированными Беларусью.

Обсерватория по защите правозащитников (Обсерватория) была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы — вмешательство с целью предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников. FIDH и OMCT являются членами ProtectDefenders.eu, механизма по защите правозащитников Европейского союза, осуществляемого международным гражданским обществом.