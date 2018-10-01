«Я не верю ни во что такое – только в Бога» 1 1.10.2018, 14:06

Произошло ли чудо на «Борисов-Арене»?

«Динамо» впало в ступор после того, что случилось на 53-й минуте, а до этого выглядело очень мощно, пишет tribuna.com.

Гость студии «Беларусь 5» Олег Дулуб водит по монитору указкой. Тренер разом похож на учителя у доски и на ведущего прогноза погоды. На примере игр БАТЭ с ПСВ и «Динамо» с «Зенитом» Дулуб рассказывает о проблемных зонах каждой из команд. К роли эксперта человек, с которым Борисов вступил в сезон-2018, но продолжает уже без него, подготовился основательно – блокнот, исписанные листы А4. Схемы рисовались не один час. Серьезно готовились к матчу и в «Динамо».

– Мы неделю готовились к игре, – признается Галович. – Мы много работали над некоторыми тактическими моментами. Тренеры нас хорошо готовили.

Стартовые 30 минут – лучшее, что показывало «Динамо» в сезоне. Да, был матч первого круга против «Луча», когда команда ярко сыграла в атаке, однако новичок высшей лиги – это не БАТЭ. Да, была «домашка» с «Зенитом», но и тогда минчане не играли так. В Борисове же получалось все. «Бело-голубые» здорово атаковали, игроки были мобильнее, агрессивнее, быстрее. Фатаи был хорош на острие, Николич и Корзун – в подыгрыше. Гол был абсолютно логичен.

Защита тоже сверкала порядком. Навесы на Сигневича легко снимались высоким Галовичем, а через центр БАТЭ пройти не мог. Первый удар хозяев по воротам Горбунова случился только на 30-й минуте, второй – на 38-й. Гости к той поре пробили 7 раз. Правда, борисовские угрозы были куда опаснее. При первом ударе Горбунов поймал мяч на ленточке, при втором на помощь пришла перекладина.

– Мы хорошо действовали первые 30 минут. Это было очень хорошее для нас время, – продолжает хорватский защитник «Динамо». – Может быть, потом, после гола Фатаи, стали играть чуть-чуть хуже, но все равно нормально. У БАТЭ был только один момент – сэйв Горбунова на ленточке. По ходу матча у соперника было несколько хороших моментов, но, я считаю, всю игру мы были немного лучше. После матча тренер не был злой. Гуренко зашел и сказал: «Играли хорошо. Мне не было стыдно. Вы показали хороший футбол».

– Не знаю, чем объяснить не совсем уверенный старт, – признается Яблонский. – «Динамо» начало более агрессивно, живо, и забило. Но мы потом включились, добавили в скорости и агрессивности. Появились моменты, давление. Это продолжилось и во втором тайме. При этом в перерыве особых бесед не было. Мы понимали, что стали играть лучше. Нужно было продолжить действовать так же. Мы верили, что забьем два гола.

Зрители на «Борисов-Арене» потихонечку поднимаются со своих мест и внимательно следят за таймером на табло. До начала минуты памяти Анатолия Капского остается несколько секунд.

– Поехали! – командует диктор Константин Каверин, и стадион взрывается от оваций, а по фанатскому сектору вверх ползет эпичное полотно с изображением КАА. Яркости перфомансу добавляет текстовик: «Жизнь за мечту. Жизнь за БАТЭ» и файера в виде креста.

– Краем глаза зацепил перфоманс. Хочется поблагодарить фанатов за такой великолепный баннер, – говорит защитник БАТЭ Евгений Яблонский. – Думаю, Анатолий Анатольевич все видит, и мы все вместе добились хорошего результата.

Вообще, фанаты планировали сделать красоту в начале матча – сразу после гимна и минуты молчания. Но случилась заминка с веревками, и баннер поднялся лишь на треть. За перерыв «поломку» исправили и на 53-й минуте ничего уже не помешало задумке. Получилось идеально. Когда акция набирала обороты, умопомрачительный мяч забил Станислав Драгун.

Минчане не поняли, что произошло, «Борисов-Арена» стояла на ушах и тоже переживала легкий шок, а полузащитник рванул к экрану, на котором вместо счета показывали портрет Капского.

– Голевой пас Драгуну отдал Анатолий Капский! – разрывается Каверин.

– Это невероятно! Наверное, те, кто не верит в подобные штуки, могут после такого поверить. Это фантастика! – эмоционален Яблонский.

Более ярко (а местами еще и зло) высказался Алексей Бага. Тренер отметил, что «каждый, кто вякал в отношении [Капского], закроет немножко ротики и поймут, что этот человек дал нашему футболу и нашему клубу в частности». Сергей Гуренко на пресс-конференции тоже говорил с эмоциями. Правда, больше с положительными. И о футболе.

– Давайте будем заниматься футболом, – отрезал тренер, отвечая на вопрос о мистике.

– Во время этой минуты никто не растерялся, – говорит динамовец Нино Галович. – Мы были сфокусированы на игре и не смотрели по сторонам. Эх… Так получилось, что Драгун забил. Не знаю, что было, почему и как. Это удача.

– Ты веришь в мистику?

– Я не верю ни во что такое. Только в Бога.

Этот киношный момент (такое могут подстроить только сценаристы) полностью перевернул матч. Игравшее лучше «Динамо» в последующие минуты пребывало в ступоре, БАТЭ же несся вперед. Через пару минут убойный момент упустил Сигневич – с метра головой пробил выше ворот. Еще спустя несколько минут не забил Драгун – на этот раз Горбунов вытащил мяч из-под перекладины.

– Может, еще раз поднимемся?! – кричит болельщик.

Второй раз Борисов поднялся на 79-й минуте, когда Денис Поляков откликнулся на скидку Драгуна и послал мяч между ног защитнику.

Гуренко не стал оперативно делать замен и выпускать имеющихся в резерве атакующих футболистов. Тренер несколько минут спокойно общался со своим помощником Юрием Дроздовым и выпустил на поле опорного Никиту Капленко.

– Мне надо было поднять вверх Уроша Николича, я убрал Шеву (Максим Швецов – Tribuna.com) и по большому счету мы перешли на игру в четыре защитника, – пояснил странное решение Гуренко. – Можно было выпустить Треботича, но он иностранец и стал бы шестым. Тогда надо было снимать Фатаи. Но он такой игрок, который может и подыграть, и сам решить. А Антилевский, мне кажется, был бы бесполезен, потому что БАТЭ оборонялся низко, а мне нужны были игроки, которые могут продавить. Ну и мне нужны были прострелы с флангов, потому что БАТЭ полностью перекрыл центр.

Но ни прострелов, ни банального навала у «Динамо» не вышло. БАТЭ очень уверенно довел матч до победы.

– После первого гола получили психологическое преимущество, – поясняет изменения в характере матча Яблонский. – У нас появились дополнительные силы, мотивация, и мы дожали соперника благодаря стараниям каждого игрока, тренерского штаба и болельщиков.

Только вот немного странно, что болельщиков на такой матч пришло мало – всего 6174 человека.