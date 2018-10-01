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Доллар подорожал на первых торгах октября

  • 1.10.2018, 14:14

На валютных торгах в Минске 1 октября белорусский рубль сдал к американской и российской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0036 и составляет Br2,1157 (28 сентября - Br2,1121 за $1).

Евро подешевел на Br0,0017 до Br2,452 (28 сентября - Br2,4537 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0062 до Br3,2249 за 100 российских рублей (28 сентября - Br3,2187 за 100 российских рублей).


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