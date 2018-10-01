Польша и Литва восстанавливают Парламентскую ассамблею 1.10.2018, 14:12

Литовские парламентарии прибыли в Варшаву после 9 лет перерыва.

Литовские парламентарии прибыли в Варшаву на консультации по восстановлению польско-литовской Парламентской ассамблеи. Последний раз встреча этого органа состоялась 9 лет назад.

Об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на BNS.

Вице-председатель литовского Сейма Арвидас Некросиус выразил надежду, что во время встречи в Варшаве удастся согласовать дату заседания ассамблеи. Он надеется, что первая встреча может состояться до конца этого года в польской столице.

В Варшаве планируется обсудить вопросы сотрудничества в экономической, энергетической, культурной сферах и проблемы национальных меньшинств.

Польско-литовская Парламентская ассамблея встречалась дважды в год, однако последнее заседание состоялось 11 мая 2009 года.