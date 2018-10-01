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Это все больше похоже на агонию Путина

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  • Андрей Нечаев, «Росбалт»
  • 1.10.2018, 14:25
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Фото: EPA

Для Кремля началась «черная полоса».

Путину и Ко так долго везло, что они поверили в собственную непогрешимость, популярность и непобедимость. Однако, похоже, череда везения заканчивается, а вера в собственную непобедимость сыграла с нашей властью злую шутку. В последние дни случился целый ряд разнообразных скандалов и постыдных провалов, усугубленных непрофессиональной и убогой ложью официальной пропаганды.

Американские санкции (в этот раз, заметим, весьма скромные), которые по официальной версии идут лишь на пользу российской экономике, обрушили российский рубль, фондовые индексы и долговые бумаги РФ. Центробанк вынужден был поднять ключевую ставку, опасаясь всплеска инфляции, что неминуемо негативно скажется на экономическом росте (в сочетании еще и с решением повысить НДС).

Трагикомичное интервью Боширова и Петрова, призванное доказать их непричастность к отравлению в Солсбери, если что и доказало, то бездарность и полную профнепригодность одного из главных рупоров официальной пропаганды М. Симоньян и сопоставимую бездарность подозреваемых в попытке убийства. Идея, которую нам пытались внушить, что в ГРУ работают простоватые геи, неспособные на убийство, также может вызвать лишь саркастический хохот, а не сочувствие к «героям».

Наши бездарные сирийские союзники (а может быть, и сами российские военные) сбили в небе над Сирией российский самолет-разведчик. Погибли 15 российских офицеров. Вместо соболезнований, траура и извинений мы слышим оголтелую ложь и глупейшие обвинения Израиля в том, что его летчики «укрылись» за российским самолетом, что привело к трагедии. Версия не выдерживает никакой критики, но уже несколько дней упорно повторяется российским Минобороны по официальным госканалам ТВ в явной попытке прикрыть собственный провал.

Если к провалам на международной арене многие уже стали привыкать, то провал кандидатов правящей «Единой России» на региональных выборах стал абсолютно новым явлением. Очевидно, что успех кандидатов от КПРФ и ЛДПР не заслуга этих партий и их представителей, а следствие протестного голосования против смертельно надоевшей гражданам «Единой России». С учетом того, что кандидатов ЕР назначал исполняющими обязанности губернаторов и перед выборами лично поддерживал президент Путин под сомнение поставлена и его популярность.

И, наконец, последняя капля — в спорте. Доверенное лицо президента боксер А.Поветкин нокаутирован «британобандеровцем» Э.Джошуа в поединке за высшие спортивные титулы в боксе. Занавес…

Похоже, что вся российская система управления, построенная на принципах личной преданности, коррупции, кумовства и клановости, начинает давать сбои. В ответ усиливается беспардонность, наглость и лживость пропаганды, все более склоняющейся к неприкрытому культу личности Путина (новое начинание — программа, пожалуй, главного ныне российского пропагандиста В.Соловьева — «Кремль, Путин»). Но это все более похоже на агонию.

Андрей Нечаев, «Росбалт»


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