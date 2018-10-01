закрыть
1 октября 2018, понедельник, 14:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Недавно за воду заплатила такую сумму, что глаза на лоб»

  • 1.10.2018, 14:34

Самая большая сумма в платежке - за воду. Как так?

- И я не знаю, как они считают! Тоже платила недавно за воду такую сумму, что глаза на лоб, - отвечает кассир банка возмущенной клиентке. Та задерживает очередь, пытаясь разобраться, почему ей выставили такой большой счет.

А я думал, что один такой, пишет журналист kp.by Павел Мицкевич.

Уже не первый месяц самая большая сумма в моей платежке за услуги ЖКХ - именно за воду. В банке мне объясняли, что я не вкладываюсь в норматив, поэтому за лишние кубы выставляют другой тариф. Вот и плачу по 20-22 рубля в месяц.

И вот задумался: почему так? Посуду моем вручную тонкой струйкой, маленьких детей нет, стиралка класса «А» - выставляем всегда экономичные программы стирки. Так в чем же дело? Может быть, потому, что день через день принимаю душ и детей к этому приучаю?

Справочно: по указу Лукашенко на одного прописанного или проживающего по договору найма жилого помещения в квартире (доме) человека установлена норма расхода воды - 140 литров в сутки. В месяц это получается около 4,2 кубометра.

Короче, принял постановление: в этот месяце моюсь раз в неделю. На улице нежарко - думаю, получится. А почему бы нет? Помню, во времена моего советского детства в нашей и других простых семьях естественным было мыться раз в неделю: принимать ванну или ходить в баню. Обычно банным днем была суббота - как и у всех, наверное.

Так вот, оплатив в пятницу, 14 сентября, за коммуналку, назавтра в субботу принял душ. И все. С тех пор мылся еще дважды (мытье головы, ног и другая ежедневная гигиена не в счет, конечно). Классно, что жары нету. В квартире холодно, на улице тоже - не потеешь! Конечно, хочется частенько залезть в горячую ванну или хотя бы постоять под душем, но что ни сделаешь ради экономии! А на итог посмотрим 15 октября, когда снова отправлюсь в банк на оплату коммуналки.

Если и так не получится сэкономить воду и войти в рамки выделенных мне кубов, тогда уже не знаю что. Какие еще есть способы сэкономить? Да, есть, понимаю. Например, мои родители-пенсионеры, чтобы выполнить указ Лукашенко и не переплачивать, воду из стиральной машины не выливают просто так. Сливной шланг стиралки они направляют не в канализацию, а в ванну, чтобы оттуда черпать воду и смывать ей унитаз. А иначе - не войдут в норму, и придется переплачивать, или, выражаясь словами нашего ЖКХ, «полностью возмещать затраты».

А вообще, справедливо ли, что в нашей стране озер, рек и болот за воду я плачу в два раза больше, чем за свет, - в то время как электроэнергию страна закупает за границей.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич