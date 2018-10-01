закрыть
1 октября 2018, понедельник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы

  • 1.10.2018, 14:43
  • 1,835

Все чаще условия на рынке труда диктуют именно работники, а не работодатели.

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью относились к условиям работы в Google или Facebook, то сегодня все больше литовских компаний инвестирует в средства дополнительной мотивации работников. Если раньше как бонус предлагался бесплатный чай или кофе в офисе, то сейчас это уже само собой разумеющееся, а работодатели предпринимают другие меры для привлечения работников, пишет Delfi.

Страхование здоровья, дополнительный отпуск, возможность работать из дома, страхование на случай травмы или страхование жизни, взносы в пенсионные фонды третьей ступени. В объявлениях стали встречаться подобные предложения для потенциальных работников. Кроме того, все чаще условия на рынке труда диктуют именно работники, а не работодатели.

Специалист по маркетингу портала CV Online Рита Каравайтене сказала, что средства мотивации зависят от занимаемой работником позиции. Например, работников компаний ИТ привлекают комнатами для игр и отдыха, абонементами в спорт-клубы, страхованием здоровья. Работникам финансового сектора оплачивают необходимые семинары, курсы.

"Что касается более низких позиций, ассистентов, администраторов, то акцентируют возможность карьеры и совершенствования. Но если говорить об объявлениях вообще, то иногда работодатели просто копируют другие объявления и указывают такие само собой разумеющиеся вещи, как своевременная выплата зарплаты", – заметила собеседница, поэтому, по ее мнению, в наше время очень важно все же грамотно составлять объявления.

Каравайтене заметила, что на первое место по популярности выходит страхование работников. "Еще одно предложение - возможность дополнительного заработка", – прибавила она.

Специалист заметила, что чем дальше, тем актуальнее для работников становится предложение гибкого графика, возможность работать из дома. Среди новых предложений - дополнительные дни к отпуску (пока такую возможность предлагают всего 5% компаний).

При помощи дополнительных мотивирующих предложений работодатели конкурируют за квалифицированных работников. Неквалифицированным предлагают в основном – хорошие условия труда, необходимые для работы инструменты, рабочую одежду. Иногда предлагают услуги транспорта.

Она заметила, что в сегменте неквалифицированной рабочей силы больших перемен не будет, пока люди соглашаются на работу в таких условиях: "Чем лучше будем жить, тем больше вероятность, что жители Литвы не будут выполнять неквалифицированную работу, поэтому надежды на рост зарплат и условий в этом секторе немного".

Глава компании Alliance for recruitment Андрюс Францас на вопрос, какие условия работодатели чаще всего предлагают работникам, кроме зарплат и надбавок, также упомянул спортклубы, страхование здоровья, дополнительные льготы, дополнительные дни к отпуску.

"Что касается центров услуг, то их работникам предлагают курсы иностранных языков, а программистам важно, чтобы инвестировали в их сертификаты", – сказал он.

Некоторые компании уже предлагают оплату услуг нянь или детских садов.

"Работники некоторых компаний могут ежегодно купить акции по специальной цене, не больше чем на 5% своих доходов", – рассказал Францас.

По его словам, из-за границы понемногу приживается такое новшество, как возможность неделю в год работать находясь за рубежом. Также некоторым работникам, по их желанию, работодатели согласны предоставлять и продолжительный неоплачиваемый отпуск, например, на три месяца.

Глава компании Talent Lab Лаура Гилене сказала, что все более естественным явлением становится доставка еды, фруктов в офисы, или например, день булочек. Она подчеркнула, что сегодняшним работникам очень важен гибкий график.

"Например, каждую вторую пятницу работникам для отдыха дают выходной", - рассказала Гилене.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич