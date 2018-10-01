Печенье с предсказанием помогло везучему американцу обогатиться 5 1.10.2018, 14:47

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Суеверность мужчины принесла плоды, он выиграл миллион долларов.

Житель Нью-Джерси (США), который, посещая китайские рестораны, обязательно берёт печенье с предсказанием, посрамил всех скептиков, ведь очередное печенье помогло ему обогатиться, пишет 120.su.

Ронни Мартин очень внимательно отнёсся к «счастливым числам», найденным на бумажке внутри печенья. Покупая билеты лотереи «Mega Millions», он всегда стремился к тому, чтобы в номере билета хоть в какой-то степени присутствовали эти числа. В итоге суеверность мужчины принесла плоды, и недавно ему очень повезло, ведь выигрыш составил 1 миллион долларов.

Ронни и его жена не скрывают своего счастья, так как в последнее время у них были долги, которые они теперь благополучно погасят. Остальные деньги везунчик собирается положить в банк, чтобы обеспечить себе безбедную старость.