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Алексей Арестович о ликвидации Захарченко: Видно, что охрана непрофессиональная

  • 1.10.2018, 14:51
  • 3,208
Алексей Арестович

Является ли видео косвенным доказательством того, что главарь «ДНР» был убит своими?

30 сентября телеканал "Россия-1" обнародовал видео, на котором запечатлен момент взрыва в донецком кафе "Сепар", где погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Это видео вызвало целую волну новых обсуждений и версий.

Какую дополнительную информацию можно получить из этих кадров? Является ли видео косвенным доказательством того, что Захарченко был убит своими? Каким был мотив российского телеканала, решившего обнародовать запись? На эти вопросы в блиц-интервью UAportal ответил военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

- Какие выводы вы сделали из этого видео?

- У меня такое ощущение, что там была сработка по факту входа. Скорее всего, камера, с которой произведена съемка, была просто записывающей, без передачи в интернет.

На записи четко видно, что сначала зашли телохранители, а потом – он сам. И сразу последовало нажатие. Это значит, что был внешний визуальный контроль факта захода. Чтобы ориентироваться на размещение за столиком, нужен видеоконтроль внутри помещения. Умывальник – это тем более видеоконтроль. В туалете? Камеру в туалете поставить сложновато, ее могут быстро обнаружить. Но опять же, что это за камера, которая из туалета там что-то передает?

Столики и раковины – это всё детский сад, потому что невозможно установить четкое место нахождения объекта покушения. У него сегодня настроение плохое – он пересел за другой столик, вот и все.

Кроме того, не исключена ошибка при передаче данных. Банально оборвался интернет – и не случилось покушения.

Поэтому наиболее вероятная схема – за Захарченко наблюдали снаружи, и когда он зашел, немедленно нажали по факту открытия первой двери. Там же "предбанник". Открыли первую дверь и с замедлением в 1 секунду произвели взрыв. Это значит, был внешний контроль. А все эти камеры – баловство. Обычно они не срабатывают в самый нужный момент.

- Может ли это видео служить косвенным доказательством того, что Захарченко могли ликвидировать свои? Например, Пушилин?

- А это неизвестно. Ведь видео никак не объясняет, кто нажимал, куда и так далее. Эту информацию оттуда невозможно извлечь. Поэтому в этом отношении видео ничего не дает.

- Кстати, обратили внимание и на то, что помощница Захарченко говорила по телефону, то есть мобильная связь не глушилась.

- Это ошибка охраны. Видно, что она очень непрофессиональная.

- В таких случаях мобильная связь обычно глушится?

- Конечно. Есть же момент прибытия. Чтобы получилось покушение, нужно, чтобы совпал треугольник: кто, где, когда. Задача охраны – постоянно разрывать этот треугольник. Одной стороны всегда должно не хватать. Либо не знают, кто, либо не знают, когда, либо не знают, где. А здесь есть и кто, и когда, и где. Треугольник полностью совпал.

В таких местах всегда глушат связь и принимают определенные меры. Но по тому, как движется охрана, как она занимает периметр, как она работает после взрыва, видно, что это непрофессионалы. В лучше случае – бойцы с фронта, необученные личной охране, которым Захарченко просто доверял и взял к себе.

Они действовали очень неумело.

- Как вы думаете, зачем в России было обнародовано это видео?

- Я думаю, что они продолжают вести кампанию в ответ на публикацию СБУ и разговоров о том, что уничтожение Захарченко было сделано чуть ли не по команде Суркова. Там упоминается Владислав Юрьевич. Скорее всего, это попытка информационно как-то отработать ответ на заявление СБУ. Это подхватили и наши блогеры, и российские.

Попытка очень неуклюжая, потому что обнародование этого видео ничего не доказывает. Заказчика на нем не видно.

Но это типовой прием для россиян. Когда у них появляется версия, и они хотят отвлечь от нее внимание, они начинают вбрасывать альтернативные версии. Это всегда производит большое впечатление на народ. Все будут смаковать это видео и забудут о Владиславе Юрьевиче (Суркове, - прим.).


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