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Россияне остались без импортных вакцин

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  • 1.10.2018, 15:10
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Прививать население от гриппа будут миллиардер Владимир Потанин и госкорпорация «Ростех».

Россиянам придется прививаться от гриппа отечественными препаратами. Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны для населения, пишет finanz.ru.

Например, клиниках, принадлежащих "Медси" и "Мать и дитя", есть только вакцина "Гриппол плюс" производства компании "Петровакс фарм" (принадлежит "Интерросу" Владимира Потанина), у "Будь здоров" - "Гриппол плюс" и "Ультрикс" производства компании "Форт" (входит в "Нацимбио", принадлежащую госкорпорации "Ростех"), у "Чайки" - только "Ультрикс".

У поставщиков нет импортных вакцин, подтверждает гендиректор сети клиник "Доктор рядом" Александр Пилипчук. Еще в прошлом году в этой сети прививали иностранными вакцинами - "Ваксигриппом" французской Sanofi и "Инфлюваком" нидерландской Abbott, вспоминает он. Последняя была самой востребованной вакциной, говорит главная медсестра сети клиник «Альфа центр здоровья» Татьяна Тарасенко, однако в 2018 году Abbott не смогла ввезти ее в Россию.

"Ваксигриппа" меньше, чем ожидалось, в Россию поставки сокращены, а "Инфлювака" нет и не будет, подтверждает заведующая отделением педиатрии центра "Медси" на Красной Пресне Елизавета Хайми. Не оказалось импортных вакцин от гриппа и в аптечных сетях.

По данным Sanofi, в этом году "Ваксигриппа" было поставлено столько же, сколько и годом ранее, и вакцина доступна у дистрибуторов. Сертификацию "Ваксигрипп" нынешнего года прошел только на прошлой неделе, объясняет его отсутствие человек, знакомый с ходом сертификации. По его словам, вакцина могла не успеть попасть в аптеки и клиники.

В Abbott в свою очередь сообщили о том, что в 2018 году поставок "Инфлювака" не будет, поскольку производство в Нидерландах загружено полностью, и быстро обеспечить дополнительное производство не получится. Представитель компании пообещал, что поставки возобновятся в следующем эпидемиологическом сезоне. Каждая страна ежегодно подает заявки на вакцины, но мощностей производства не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос, а Abbott в этом году решила не удовлетворять заявку России даже частично, утверждает человек, близкий к компании.

Это связано с низкой платежеспособностью населения, полагает гендиректор российского представительства аналитического агентства IQVIA Николай Демидов. Он напомнил о том, что "Инфлювак" в основном используется в коммерческом секторе, тогда как государство активно продвигает отечественные вакцины. Из-за низкого курса рубля стоимость импортных вакцин растет и может быть совсем неконкурентоспособна в сравнении с российскими, причем большая часть вакцинации бесплатна, отмечает эксперт.

Государство популяризирует отечественные вакцины, утверждают топ-менеджеры аптечной сети, клиники и производителя вакцин. По словам последнего из них, полностью вытеснить импортные вакцины с рынка государство не может, поскольку может случиться их нехватка и придется удовлетворять спрос с помощью всех компаний, в том числе иностранных.

Минздрав централизованно не закупает импортные вакцины. По данным "СПАРК-маркетинга", в прошлом полугодии"Инфлювак" закупали отдельные государственные поликлиники и больницы, среди которых медико-санитарная часть МВД России по Приморскому краю, Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина и др. Всего таких контрактов шесть, их общая стоимость превышает 400 тысяч рублей.


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