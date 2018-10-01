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Умер Шарль Азнавур

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  • 1.10.2018, 15:34
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В мае поэту, композитору и певцу исполнилось 94 года.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря артиста, cообщает РБК.

Известно, что Азнавур умер в своем доме на юге Франции. По данным агентства, последний концерт он дал в Осаке 19 сентября и планировал в конце октября отправиться в новый тур.

В апреле он отменил несколько концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, после того, как у него произошел мышечный спазм спины. В середине мая он также получил травму руки, после чего были отменены концерты в Японии и Узбекистане.

Знаменитый французский артист является соавтором более 1300 песен. Всего продано около 180 млн экземпляров записей его композиций. Активно Азнавур работал и в кино — на его счету более 60 ролей.


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