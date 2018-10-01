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Сирийская авантюра Кремля зашла в безвыходный тупик

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  • Телеграм-канал "Запретное мнение"
  • 1.10.2018, 15:58
  • 2,434
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Три года вмешательства в войну.

В эти дни исполняется 3 года российской интервенции в Сирию, которая официально (для местного потребителя, зазомбированного телепропагандой) завершилась "Величайшей победой в истории", но на деле продолжается по сей день.

По сей день в арабской мясорубке продолжают исчезать российские военные, техника и деньги налогоплательщиков. За что? Ради каких целей?

За яхты Дерипаски, дворцы Сечина и хорошее настроение повара Путина - Пригожина.

Других реальных целей данная военная авантюра не имеет.

Первоначально вроде как "боролись с терроризмом на дальних подступах" - это и стало официальным предлогом для вступления РФ в очередную войну.

Когда основные силы пресловутого ИГИЛ (реальное существование которого у любого думающего человека до сих пор вызывает большие вопросы) вперемешку с мирными сирийскими детьми, женщинами и стариками, были смешаны с восточным песком российскими ВКС - основным мотивом присутствия РФ на территории суверенной Сирии стало сохранение "легитимного" президента Башара Асада.

Далее последовал громкий конфликт с Турцией (тот самый "нож в спину") и многочисленные споры с Ираном и Израилем, в пылу которых логическая нить событий была окончательно и безвозвратно утеряна...

В настоящий момент официального мотива, по крайней мере, объявленного на широкую публику, нет. Российские военные самолеты продолжают падать - потому что, а военные наемники погибать - потому как.

Наблюдая за тем, как по-хозяйски комфортно чувствуют себя на территории Сирии - "новый враг/старый друг" Эрдоган и иранский братушка Хасан Рухани - складывается ощущение, что РФ Путина является исполнительницей черной работы для по-настоящему больших игроков, проводящих настоящие "многоходовочки".

Путин влез туда, где его абсолютно никто не ждал, и об этом нелицеприятном факте был заранее предупрежден. Сейчас же он элементарно не знает, как из данного болота вылезти, сохранив максимально поднятую голову (о том, что Его Величество давно скрючено и смотрит вечно вниз, придворные подхалимы предпочитают умалчивать).

Только вот так и не узнает - ибо такого хода не существует. Из 14 миллионов вариантов нет ни одного, в котором выигрывает Путин.

Сирийская авантюра зашла в безвыходный тупик, а вся интрига ограничивается лишь техническим вопросом: сдастся ли горе-гроссмейстер или продолжит ожидать постановки ему мата.

Телеграм-канал "Запретное мнение"


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