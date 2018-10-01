В Греции прокомментировали результаты референдума в Македонии 1.10.2018, 16:37

Сегодня вся ответственность лежит на парламенте Македонии.

Правительство Греции приветствует высокий процент проголосовавших на референдуме за переименование Македонии, однако обеспокоено низкой явкой.

Об этом заявил представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Называя результат референдума "позитивным следствием ратификации и имплементации подписанного в Преспе соглашения", Цанакопулос отметил, что правительство Греции беспокоит скептическое восприятие этого соглашения большинством граждан Македонии.

"Как результат, ответственность сейчас лежит на парламенте Македонии, и мы надеемся, что инициатива премьера Заева по конституционной реформе принесет плоды", - сказал он.

По его словам, греческое правительство и в дальнейшем будет продвигать идею имплементации соглашения. Он отметил, что для Греции важно не то, чтобы македонская сторона уложилась в дедлайны о переименовании страны, а чтобы конституционные изменения были проведены.

На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны на Республика Северная Македония. Однако явка на референдуме была очень низкой - около 37%.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.

Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ливы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по вопросу интеграции Македонии в НАТО и ЕС.

Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку оно соответствует названию греческой области Македония.