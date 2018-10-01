«Нет заводу, править здесь народу» 2 1.10.2018, 16:50

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Сяргей Пятрухін і Канстанцін Астапук пасля суда

В Бресте началось рассмотрение административных дел Сергея Петрухина и Константина Остапука.

В суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение административных дел блогера Сергея Пeтрухина и активиста Константина Остапука, задержанных 30 сентября. До суда они были помещены в изолятор временного содержания, сообщает ПЦ «Весна».

По информации правозащитника Владимира Величкина, в суд их привезли около 13 часов. Всех, кто ждал начала судебного заседания попытались удалить из помещения, однако когда правозащитники начали возмущаться, на суд привели Остапука.

Он сообщил, что его в больнице бил некий капитан, а начальник отдела охраны общественного порядка Самосюка проводил "профилактические" беседы, угрожал и запугивал.

Канстанцін Астапук у судзе.

Судья Александр Семенчук принял решение перенести суд над Oстапуком на 4 октября, поскольку тот не видел и не читал протокола, а потому потребовал время на ознакомление с делом. Судья выписал ему повестку на 11-30.

На Сергея Петрухина составили протокол по ч. 3 ст 23:34. КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Петрухин заявил о недоверии судье и потребовал адвоката. Рассмотрение дела перенесено на 4 октября в 10-30.

После суда Сергей Петрухин коротко комментировал события: "Я был готов к задержанию. У меня было на майке написано «Прочь яд - нет заводу, править здесь народу». Если что-то со мной случится, это будет на его совести, этот человек способен на все!".